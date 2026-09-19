أصالة توجه رسالة لـ نانسي عجرم في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟

وجهت الفنانة أصالة رسالة للفنانة نانسي عجرم، في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي: "تعرفي يا نانسي إني كنت بفكر أبعت لك رسالة أقول لك فيها: إنك شاطرة وحلوة ومخلصة وتستحقي النجاح لأنك طموحة.. ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك وقريبًا رح نسهر سوا أحلى سهرة يا حلوتي، كل الحب لكي وأكيد أكيد رح نسهر سوا".

وأحيت الفنانة أصالة حفل غنائي ضخم، بدمشق، وذلك بعد غياب سنوات عن وطنها سوريا.

وقالت أصالة خلال الحفل : “وحشتوني يا أهلي ومش مصدقة إني واقفة قدامكم وغيابي مأثر فيا، قد إيه أتمنيت من ربنا إني أقابلكـم وإحنـا في مرحلـة التشافي”.

حفل أصالة في سوريا

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي حرص على الاحتفاء بوجودها وعودتها للغناء في سوريا بعد سنوات من الغياب.

وتحمل عودة أصالة إلى سوريا طابعًا خاصًا، في ظل ارتباطها الكبير بالشام، لتتحول تفاصيل استقبالها وتجهيز الحفل إلى محط اهتمام الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.