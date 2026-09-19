تامر حسني يخطف الأنظار بلوك جديد.. شاهد

شارك الفنان تامر حسني، صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر تامر حسني في لوك جديد ولاق تفاعلا كبيرا من جمهوره، بتسريحة شعر مميزة.

ألبوم تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أعلن طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية.