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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قُله .. تامر حسني ينصح الجمهور بشرب الماء علي طريقته الخاصة

تامر حسني
تامر حسني
علا محمد

تصدر اسم الفنان تامر حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجه نصيحة لمتابعيه بطريقته الخاصة بشأن أهمية شرب الماء، بطريقة عفوية لاقت تفاعلاً كبيراً.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للنجم تامر حسني وهو ينصح الجمهور بـ "شرب الماء بقُله أو إزاز"، مؤكداً على أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب كميات كافية من الماء يومياً.

وانهالت التعليقات على المنشورات المتداولة، حيث أشاد البعض بنصيحة تامر واعتبروها تذكيراً مهماً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بينما تداول آخرون الجملة بشكل ساخر وطريف.

وكتب أحد المتابعين: "تامر حسني قال المفيد.. اشربوا مية يا جماعة"، فيما علق آخر: "بسيط وعفوي ودايماً بيوصل المعلومة بطريقته".


ألبوم تامر حسني 
كان الفنان تامر حسني، أعلن طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية.

تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي تامر الفنان تامر حسني رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للنجم تامر حسني مش هتكرر

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