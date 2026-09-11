أجندة أخبار السبت 12 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

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الرئيس السيسي يشارك في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس .....

يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي.

قمة البريكس الـ18 في نيودلهي

تنطلق في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات قمة البريكس الـ18، بمشاركة زعماء الدول الأعضاء، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة».

بدء الدراسة بالمدارس الرسمية والخاصة

ينطلق العام الدراسي الجديد بعدد من المدارس الرسمية في المحافظات ، إلى جانب المدارس الخاصة والخاصة للغات، وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هيئة التنمية الصناعية تطرح وحدات بمجمع هوارة المقطع

تطرح هيئة التنمية الصناعية 21 وحدة صناعية كاملة التجهيزات بمجمع «هوارة المقطع» بالفيوم بنظام الإيجار، في قطاعات الملابس والمنسوجات والأثاث والصناعات الخشبية والغذائية والهندسية، مع فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية» حتى 24 سبتمبر.

بدء تسكين طالبات مدن الأزهر

تبدأ جامعة الأزهر تسكين المرحلة الأولى للطالبات بمدن القاهرة والأقاليم، وتشمل سنوات النقل والفرق النهائية والحالات الخاصة، مع إعلان النتائج تباعًا عبر الموقع الإلكتروني.

محمد صلاح في مواجهة مصطفى محمد

يلتقي طرابزون سبور مع كونيا سبور في الدوري التركي، في الثامنة مساءً، في مواجهة مرتقبة قد تجمع النجمين المصريين داخل الملعب

الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»

تتواصل فعاليات الألعاب الإفريقية للجامعات، ويشهد اليوم إقامة المؤتمر العلمي بالجامعة البريطانية من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، إلى جانب منافسات رياضية في الجامعات والمنشآت الرياضية بالقاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الجديدة.

ختام مهرجان فينيسيا السينمائي وإعلان الجوائز

يُسدل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الستار على دورته الـ83 في ليدو فينيسيا، بإقامة حفل الختام على مسرح صالة جراند بقصر السينما وإعلان الجوائز الرسمية، وفي مقدمتها الأسد الذهبي لأفضل فيلم، قبل اختتام الفعاليات بعروض الأفلام الفائزة.

ختام معرض بغداد الدولي للكتاب

تختتم فعاليات الدورة الـ27 من معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر من 20 دولة، وبرنامج ثقافي متنوع يضم الندوات والأمسيات الشعرية والنقدية والفعاليات الأدبية والفنية، وسلطنة عُمان ضيف شرف.

نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة

يلتقي نقيب الأطباء البيطريين أعضاء النقابتين بالقاهرة والجيزة، في الحادية عشرة صباحًا بدار الحكمة، لمناقشة الملفات المهنية والخدمات والحقوق النقابية.

يوم مفتوح للتوظيف بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تنظم الجامعة يومًا مفتوحًا للتوظيف من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بمدينة 6 أكتوبر، للتقديم على وظائف الأمن ومراقبة الكاميرات والصيانة.

نادي السينما المستقلة يعرض 4 أفلام قصيرة

يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة، في السابعة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا، وتتضمن عرض 4 أفلام روائية قصيرة، يعقبها ندوة لمناقشة الأفلام وصناعها يديرها الناقد أحمد عسر.

عروض مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تتواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في «جراند سينما»، بعروض متنوعة من الأفلام القصيرة والروائية والوثائقية، ضمن برنامج المهرجان.

حفل أحمد ربيع بدار الأوبرا

يقدم عازف الدرامز والمؤلف والموزع الموسيقي أحمد ربيع، حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، يتضمن الإيقاعات والأداء الحي.

صالون «قضايا موسيقية» يناقش فن الأوبرا وثقافة التلقي

تستضيف دار الأوبرا المصرية صالون «قضايا موسيقية» في السابعة مساءً على المسرح الصغير، لمناقشة طبيعة فن الأوبرا وخصوصيته وعلاقته بالجمهور، ومفهوم ثقافة التلقي ودور الجمهور في دعم الفنون الجادة.

حفل خالد ذكري والمجموعة

يستضيف نُوار للفنون والثقافة الفنان خالد ذكري في الثامنة والنصف مساءً بوسط البلد، في أمسية موسيقية تضم بشارف وسماعيات ووصلات مقامية، مع تقاسيم منفردة وتحية لرياض السنباطي.

حفل علي الألفي

يقدم الفنان علي الألفي حفله في الثامنة مساءً بـ«غراموفون الزمالك»، في أمسية غنائية وموسيقية تستمر حتى التاسعة والنصف مساءً.

عرض «ميرامار» في مكتبة الإسكندرية

يقدم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عرضا مسرحيا لرواية «ميرامار»، في الثامنة مساء بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

مسرحية «السبع غربان» بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

تقدم مكتبة مصر العامة بالمنصورة عرض «السبع غربان» في الثامنة مساءً، وهو نتاج ورشة «غنوة وحدوتة» لفنون الطفل، بمشاركة نجوم مسرح المكتبة والورشة.

حفل «ألحان فيروز»

تقدم فرقة «ألحان فيروز» أمسية موسيقية في السابعة والنصف مساءً بـ«روم آرت سبيس» في جاردن سيتي، تتضمن إعادة تقديم مجموعة من أشهر أغاني فيروز بأسلوب موسيقي مستوحى من أعمالها الخالدة.

تكريم هاني شنودة في نادي القاهرة للجاز

يستضيف نادي القاهرة للجاز بالعجوزة في الثامنة مساءً أمسية موسيقية تكريمًا للموسيقي الراحل هاني شنودة، تتضمن تقديم مجموعة من أشهر ألحانه وأغانيه التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الموسيقى المصرية.

احتفالية بإصدار الطبعة الفرنسية من كتاب «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية»

يستضيف صالون ضي الثقافي بجاليري ضي الزمالك احتفالية بإصدار الطبعة الفرنسية من كتاب الكاتبة سهير عبد الحميد، تتضمن مناقشة الكتاب بمشاركة نقاد ومفكرين وصحفيين، إلى جانب عرض للسابقة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف، وذلك في السابعة مساءً.

إطلاق ومناقشة رواية «صفر فاصل خمسة»

تقيم دار ديوان للنشر حفل إطلاق ومناقشة رواية أحمد القرملاوي الجديدة «صفر فاصل خمسة» في السابعة مساءً بمكتبة ديوان مصر الجديدة، ويدير اللقاء الإعلامي عمرو خفاجي.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم يومًا مفتوحًا للتوظيف

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يومًا مفتوحًا للتوظيف من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ببوابة 2 في مدينة 6 أكتوبر، للتقديم على وظائف أفراد أمن ومراقبي كاميرات وفنيي صيانة.

سيمنار التاريخ القديم والآثار بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية

تعقد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أولى جلسات الموسم الرابع من سيمنار التاريخ القديم والآثار، بمقر الجمعية في الحي الثامن بمدينة نصر، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2:30 مساءً، ويتضمن اللقاء مناقشة موضوعات حول تاريخ مصر القديمة والعمارة القبطية والإسلامية وقضايا علم المصريات والفكر المعماري.

عرض «هزار بجد» الكوميدي

تقدم روڤي الشناط عرضًا كوميديًا تفاعليًا في الثامنة والنصف مساءً على مسرح 90 بالقاهرة الجديدة، يتناول العلاقات والزواج والأمومة وتربية الأبناء وفوضى الحياة الأسرية، مع الارتجال والتفاعل المباشر مع الجمهور.

«الملك لير» على المسرح القومي بالعتبة

يقدم المسرح القومي رائعة ويليام شكسبير «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي، وإخراج شادي سرور، في التاسعة مساءً، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

مسرحية «روح الصورة» على مسرح الهوسابير

تُعرض مسرحية «روح الصورة» على مسرح الهوسابير في الثامنة مساءً، ضمن عرض يستمر لمدة يومين، وتتناول المسرحية عالم الكومبارس والمجاميع، وحلمهم المشروع في فرصة تليق بموهبتهم، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني.

عرض «أحلام اليقظة» بمسرح الفلكي

يقدم مسرح الفلكي بوسط القاهرة عرض «أحلام اليقظة» في الثامنة مساءً، ويتناول حكاية رجل يلجأ إلى الخيال كوسيلة للتعامل مع صعوبة مواجهة واقع علاقاته المهمة، بينما تتداخل حدود الواقع والوهم في رحلة بحثه عن الراحة والمعنى في حياته.

«حواديت» على مسرح مركز الإبداع الفني

تقدم فرقة «استوديو الممثل» مسرحية «حواديت» من إخراج خالد جلال، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساء.

«مغامرات جيمو» على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر عروض مسرحية «مغامرات جيمو» لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، في الثامنة مساء.

«باسورد» على مسرح العرائس

يواصل مسرح العرائس بالعتبة عرض مسرحية «باسورد» للأطفال، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساء.

«أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، في الثامنة مساء، بمشاركة عدد من الفنانين.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يواصل مسرح أوبرا ملك بالأزبكية عرض مسرحية «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب، في الثامنة مساء، من إخراج حسام التوني.

«بحلم وأنا صاحي» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية عرض «بحلم وأنا صاحي» في الثامنة مساء، في تجربة مسرحية نفسية تمزج بين الواقع والخيال، من تأليف وإخراج محمد سمير.

عرض «ظل نوتردام»

يُعرض «ظل نوتردام» في السابعة والنصف مساءً على مسرح د. نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ضمن ثلاث ليالٍ متتالية، في تجربة مسرحية تعتمد على التحقيق وحل لغز القضية.

معرض «نوستالجيا» في جاليري بيكاسو

يستضيف جاليري «بيكاسو» بالزمالك معرض «نوستالجيا» للفنان جمال مليكة، الذي يقدم أعمالا تستلهم روح القاهرة الأصيلة.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة بالمهندسين معرض «ما زال النيل يجري»، بمشاركة مجموعة من الفنانين، ويضم أعمالا فنية متنوعة.

ورشة في أساسيات الخط العربي

ينظم قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية في الحادية عشرة صباحًا ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي.

لقاء «مفهوم الإبداع عند الأدباء»

يستضيف بيت ثقافة إطسا بالفيوم في الحادية عشرة صباحًا لقاءً أدبيًا بعنوان «مفهوم الإبداع عند الأدباء».

أمسية «سيد حجاب والأغنية الدرامية»

يقيم بيت ثقافة طوخ بالقليوبية في السادسة مساءً أمسية أدبية بعنوان «سيد حجاب والأغنية الدرامية».

لقاء مع شعراء العامية

ينظم بيت ثقافة بركة السبع بالمنوفية في السادسة مساءً لقاءً أدبيًا بمشاركة عدد من شعراء العامية.

أمسية شعرية ببيت ثقافة براني

يستضيف بيت ثقافة براني بمطروح في الثامنة مساءً أمسية شعرية، بمشاركة عدد من الشعراء.

ختام الملتقى الدولي للإبداع وفنون التراث

يختتم الملتقى الدولي الأول للإبداع وفنون التراث بجامعة سيناء فعالياته ببرنامج ترفيهي في قرية سما، يليه حفل ختامي لتكريم الوفود وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية، ثم سهرة فنية.

ختام معرض «12 تون» للفنان حاتم شافعي

يختتم معرض «12 تون» للفنان حاتم شافعي، بقاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية، في تجربة فنية تجمع بين النحت والموسيقى وتوظف مفاهيم الإيقاع والكتلة والفراغ.

ختام معرض «كادر عبر العصور»

يختتم معرض «كادر عبر العصور» للفنانة سهى فتحي فعالياته بمركز كرمة بن هانئ الثقافي في متحف أحمد شوقي، مستعرضًا تطور صورة المرأة والهوية عبر المدارس والحقب الفنية المختلفة.