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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة الدواء تكشف موقف أدوية الأورام.. مخزون 86 مادة فعالة يكفي 5 أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

طمأنت هيئة الدواء المواطنين بشأن توافر أدوية الأورام في السوق المحلية، مؤكدة عدم وجود أي نقص في المواد الفعالة المستخدمة في علاج الأورام، مع استمرار المتابعة اليومية للأرصدة والتوزيع لضمان وصول الأدوية إلى المستشفيات وتلبية احتياجات المرضى.

متابعة يومية لأرصدة أدوية الأورام

أكد يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتابع بشكل يومي أرصدة أدوية الأورام، إلى جانب 18 مجموعة علاجية أخرى، في إطار جهودها لضمان استمرارية توافر الأدوية وعدم حدوث أي عجز في الأصناف العلاجية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل مجموعة علاجية تضم مئات الأصناف الدوائية، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للأرصدة وحركة توزيع الأدوية في مختلف أنحاء الجمهورية.

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مخزون أدوية الأورام يكفي 5 أشهر

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن أرصدة 86 مادة فعالة من أدوية الأورام تكفي لمدة تصل إلى 5 أشهر، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود نقص في أي مادة فعالة من المواد المستخدمة في علاج الأورام.

وشدد على أن أدوية الأورام متوافرة ولا يوجد عجز فيها داخل مصر، لافتًا إلى أن القطاع الصحي الحكومي يمثل النسبة الأكبر من استهلاك هذه النوعية من الأدوية.

80% من استهلاك أدوية الأورام بالقطاع الحكومي

وكشف يس رجائي أن 80% من استهلاك أدوية الأورام يتم داخل القطاع الصحي الحكومي، ما يجعل متابعة المخزون والتوزيع داخل المستشفيات الحكومية أولوية لضمان استمرار حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية.

متابعة توزيع الأدوية في المستشفيات

وأكد استمرار المتابعة الدورية لعمليات توزيع أدوية الأورام، إلى جانب التأكد من توافرها في مختلف المستشفيات الحكومية، بما يضمن انتظام الإمدادات وعدم حدوث نقص في أي من المناطق أو الجهات الصحية.

صناعة الأدوية

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تضع 155 مادة فعالة تحت المتابعة المستمرة، بهدف رصد أرصدتها وحركة توزيعها والتدخل عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على توافر أدوية الأورام واستقرار إمداداتها داخل السوق المصرية.

هيئة الدواء أدوية الأورام الأورام المستشفيات الحكومية

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