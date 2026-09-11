هيئة الدواء: استقرار موقف توافر أدوية مضادات التجلط ومضادات الصفائح الدموية

في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المتابعة المستمرة لموقف توافر الأدوية، وخاصة المستحضرات الحيوية والمهمة لعلاج والوقاية من الجلطات، تواصل الهيئة متابعة موقف مستحضرات مضادات التجلط ومضادات الصفائح الدموية، بما يضمن استدامة توافرالإمدادات وتلبية احتياجات المرضى.



وتوضح أحدث مؤشرات المتابعة أن موقف توافر المجموعة العلاجية مستقر، مع وجود أرصدة فعلية لدى الشركات المنتجة والمستوردة وشركات التوزيع، إلى جانب كميات قيد الإنتاج والتحليل والإفراج، وشحنات وتوريدات مستمرة لدعم المخزون وضمان استدامة التوافر.



وتشمل المجموعة، عددا من المواد الفعالة والمستحضرات المستخدمة في الوقاية من الجلطات وعلاجها، ومن أبرزها:

أولًا: مضادات الصفائح الدموية

• Acetyl Salicylic Acid

• Clopidogrel

• Ticagrelor



وتتوافر مستحضرات متعددة لهذه المواد الفعالة، مع وجود أرصدة حالية وكميات قيد التداول، بالإضافة إلى مواد خام وشحنات قادمة خلال الشهر الجارى. فعلى سبيل المثال، يتوافر من مستحضرات Acetyl Salicylic Acid بتركيز 81 مجم رصيد من المستحضرات قيد التوزيع وكميات انتاج جديدة جارى ضخها خلال سبتمبر، إلى جانب توافر مادة خام تكفي لأكثر من 6 أشهر.

تركيزات مختلفة

كما تتوافر مستحضرات بتركيزات مختلفة من Acetyl Salicylic Acid، منها 320 مجم و100 مجم و75 مجم، مع أرصدة لدى الشركات والتوزيع، وكميات قيد الإنتاج والتعبئة، ومواد خام وشحنات قادمة تم تحديدها خلال الشهر الجارى وفقًا لكل مستحضر.

كما يتوافر عدد من المستحضرات التي تحتوي على Clopidogrel، مع أرصدة تغطي الاحتياجات لمدة تزيد على 3 أشهر وكميات إضافية قيد الإنتاج لمدة تزيد على 4 شهو، إلى جانب توافر مثائل محلية متعددة، بما يدعم استقرار السوق المحلي من المجموعة العلاجية.

ثانيًا: مضادات التجلط

وتشمل المواد الفعالة الرئيسية التي تتم متابعتها:

• Enoxaparin

• Heparin Sodium

• Fondaparinux sodium

• Apixaban

• Rivaroxaban

وتشير بيانات المتابعة إلى توافر مستحضرات Enoxaparin بتركيزاتها المختلفة، مع أرصدة لدى الشركات وشركات التوزيع تكفى فترة تصل الى 6 شهور لعدد من التركيزات، إضافة إلى شحنات فى شهر سبتمبر تدعم استمرارية التوافر.

كما تتوافر مستحضرات Heparin Sodium، مع أرصدة قائمة وكميات منتجة وقيد التحليل والإنتاج، بالإضافة إلى مواد خام تكفى فترة تزيد عن 4 شهور وشحنات واردة من المادة الخام فى سبتمبرتدعم الإمداد لفترة 6 شهور.

وتتوافر كذلك مستحضرات Fondaparinux sodium وApixaban، مع أرصدة حالية لمدة تصل الى 3 شهور وشحنات للمواد الخام، إلى جانب توافر مثائل محلية من بعض المواد الفعالة، بما يعزز تعدد مصادر الإمداد بالسوق المحلي.

كما تشمل المتابعة مستحضرات Rivaroxaban بتركيزاته المختلفة، مع توافر أرصدة حالية وكميات تحت الإنتاج ومواد خام تكفي لفترات تصل الى 6 شهور، بالإضافة إلى مثائل متاحة بالسوق المحلي.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن المتابعة لا تقتصر على الأرصدة الموجودة بالفعل بالسوق، وإنما تشمل بصورة استباقية خطط الإنتاج، والمواد الخام، والشحنات الاستيرادية، والكميات تحت التحليل والإفراج والتداول، بما يسمح بالتعامل المبكر مع أي مستجدات قد تؤثر على الإمداد.

كما تواصل الهيئة التنسيق مع الشركات المنتجة والمستوردة وشركات التوزيع لضمان استمرار تدفق المستحضرات إلى السوق، مع متابعة البدائل والمثائل المتاحة عند الحاجة.

وتحث الهيئة كافة المواطنين والأطباء و والصيادلة للتواصل المباشر مع الهيئة للاطمئنان علي موقف توافر اي مستحضرات وادوية المجموعات العلاجية المختلفة و عدم التعامل مع أي اشاعات تستهدف استقرار السوق الدوائي المصري

اطمن …

أدوية الوقاية من الجلطات وعلاجها تحت متابعة مستمرة، ومؤشرات التوافر مستقرة، والإمدادات يتم دعمها بصورة مستمرة.

