وزير التعليم: غيرنا المناهج وفق معايير دولية معتمدة لتحسين الجودة

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المناهج الدراسية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لإحداث نقلة حقيقية في منظومة التعليم بمصر.

وزير التعليم يكشف سر المناهج الجديدة

وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة نقاشية تناولت جهود الدولة في تطوير التعليم، أن الوزارة عملت على تغيير وتحديث جميع المناهج الدراسية، وفقًا لمعايير دولية معتمدة، بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال إعداد وتطوير المحتوى التعليمي.

وأشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المناهج الجديدة لم يتم إعدادها بصورة منفردة، وإنما جرى تطويرها واعتمادها بالتعاون مع جهات وهيئات دولية متخصصة في إعداد المناهج التعليمية، بما يضمن توافقها مع المعايير العالمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة نجحت في الانتهاء من إعداد وتطوير المناهج الدراسية واعتمادها من جانب عدد من أفضل الهيئات الدولية المتخصصة، مؤكدًا أن عملية الإعداد والاعتماد لم تفرض أعباء مالية على الوزارة.

وأضاف أن تطوير المناهج يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة بناء منظومة التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وتقديم محتوى يتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلبات التطورات العالمية.