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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالجلسة المغلقة لقادة دول البريكس غدا

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالجلسة المغلقة لقادة دول البريكس غدا
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالجلسة المغلقة لقادة دول البريكس غدا
أ ش أ

يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية غدا /السبت/ كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس، التى تستضيفها العاصمة الهندية (نيودلهي) تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي - فى يصريحات للوفد الصحفي المرافق للسيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الحالية للهند - إنه من المقرر أن يصل السيد الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة بمركز "بهارات مندبان" بنيودلهي ظهر غد /السبت/؛ حيث سيكون في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ لالتقاط صورة تذكارية واستعراض حرس الشرف، ثم التوجه للقاعة الرئيسية؛ للمشاركة في الجلسة المغلقة بمشاركة رؤساء دول التجمع بعنوان "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف؛ حيث يلقى الرئيس السيسى كلمة مصر.

وأشار متحدث رئاسة الجمهورية إلى أنه من المقرر أيضا أن يتفقد السيد رئيس الجمهورية، ورؤساء الوفود المشاركة بالقمة معرضا يقام بمناسبة مرور 20 عاما على تدشين تجمع "بريكس"، وذلك عقب انتهاء الجلسة المغلقة غدا، لافتا إلى أن المعرض يشارك فيه عارضون مصريون فى الحرف اليدوية.

وأضاف أن فاعليات اليوم الأول لقمة البريكس غدا تتضمن - كذلك - مشاركة الرئيس السيسي في فاعلية "زرع الأشجار"؛ بمشاركة الرؤساء المشاركين، حيث سيقوم كل رئيس بزراعة شجرة.

ولفت إلى أن السيد رئيس الجمهورية سوف يشارك مساء غد /السبت/ في مأدبة عشاء؛ يقيمها رئيس الوزراء الهندي على شرف الزعماء المشاركين فى القمة.

وعن نشاط الرئيس السيسي خلال اليوم الثاني لقمة البريكس /الأحد/، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إنه يتضمن مشاركة السيد الرئيس في الجلسة الموسعة لقمة "بريكس"؛ بمشاركة الدول الأعضاء بالإضافة إلى الدول الشريكة في "بريكس"، حيث يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة.

وأوضح السفير الشناوى أن مشاركة مصر في تجمع "البريكس" يهدف إلى التشاور السياسي، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأعضاء، لافتا إلى أن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير 2024.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الهندية نيودلهي بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي

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