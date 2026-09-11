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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

30.1 مليار دولار.. واردات مصر من دول البريكس تقفز 38.1% خلال 6 أشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تتزامن مشاركة مصر في قمة مجموعة البريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نمو لافت في العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة، بما يعكس أهمية التكتل الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس

وسجلت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس نحو 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 21.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 8.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 38.1%.

حجم التعاملات التجارية بين مصر ودول البريكس

وتكشف هذه الأرقام عن تنامي حجم التعاملات التجارية بين مصر ودول البريكس، التي تضم عددًا من الاقتصادات الكبرى والأسواق المؤثرة عالميًا، بما يجعل تعزيز العلاقات معها أحد المحاور المهمة أمام القاهرة خلال المرحلة الحالية.

وتأتي قمة البريكس في توقيت تستهدف فيه مصر توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تعزيز التجارة الخارجية وتنويع الأسواق أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التكتل في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما تمثل زيادة حركة التجارة مع دول البريكس فرصة أمام مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس والموانئ والمناطق الاقتصادية، بما يمكنها من دعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق الأفريقية والعربية.

ومع ترؤس الرئيس السيسي وفد مصر في قمة البريكس، تبرز أهمية تحويل النمو الكبير في الواردات وحجم العلاقات التجارية إلى فرص أوسع أمام الصادرات والاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز استفادته من عضوية المجموعة.

البريكس العلاقات التجارية مصر ودول البريكس الصادرات الواردات التبادل التجاري

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