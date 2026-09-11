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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أول ورشة متقدمة للبيانو بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الجديدة

البيانو
البيانو
آية الجارحي

أطلقت العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تطلق أول ورشة ماستر كلاس متقدمة للبيانو بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الشركة نحو الانتقال بمدينة الفنون والثقافة إلى مرحلة التشغيل والتفعيل المستدام، بما يتيح استثمار ما تمتلكه المدينة من إمكانات ومرافق وقاعات ومسارح عالمية المستوى، وتحويلها إلى مساحة حية تحتضن الفنون، وتدعم المبدعين، وتوفر فرصاً حقيقية للتعلم والتطوير والتفاعل بين الأجيال، بما يعزز قدرة المدينة على أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً للفنون والثقافة

وتستهدف الورشة دارسي وعازفي آلة البيانو من مختلف أنحاء مصر، وخاصة طلبة الكليات والمعاهد الفنية والكونسرفتوار وكليات التربية الموسيقية، إلى جانب المواهب الشابة الراغبة في تطوير مهاراتها، حيث تمتد فعالياتها على مدار عشرة أيام من التدريب المتخصص، تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي على أيدي نخبة من كبار أساتذة وعازفي البيانو المصريين.

ويشارك في الورشة نخبة من أساتذة وعازفي البيانو المصريين، وعلى رأسهم عازف البيانو العالمي رمزي يسى وكذلك ياسر مختار، وميريت حنا، ونورا إيمودي، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين، بما يتيح للطلاب فرصة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الفنية داخل بيئة تعليمية وفنية متخصصة في دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة.

وتتوج فعاليات الورشة بثلاثة حفلات موسيقية رئيسية، تبدأ بحفل الافتتاح في 18 سبتمبر بقاعة الموسيقى، بقيادة المايسترو محمد شرارة، وبمشاركة أساتذة الورشة، حيث يشهد الحفل تكريم عازف البيانو الكبير رمزي يسى تقديراً لعطائه وإسهاماته الممتدة في مجال عزف البيانو وتدريسه وإثراء الحركة الموسيقية المصرية والعالمية. ويتضمن الحفل برنامجاً متنوعاً من أعمال كبار المؤلفين المصريين والعالميين، مثل موتسارت،، ورافيل، وشوبان،، وأبوبكر خيرت، وجمال عبدالرحيم، ويُختتم بتقديم كونشرتو باخ لأربعة بيانو مع الأوركسترا في تجربة موسيقية استثنائية، بمشاركة ضيفة الشرف نغماية.

أما الحفل الثاني، الذي يحمل عنوان «بيانومانيا – سحر البيانو»، فيقام في 21 سبتمبر، ويقدم تجربة مبتكرة تعتمد على العزف الجماعي على عدد من آلات البيانو، تصل إلى ثماني آلات في آن واحد، في تجربة تجمع بين الإبداع الموسيقي والتكوين البصري الفريد. ويشهد الحفل تكريم الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت، احتفاءً بمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في إثراء الموسيقى المصرية والعربية، ويتضمن البرنامج أعمالاً لكبار المؤلفين، إلى جانب ميدلي من أعمال عمر خيرت أُعد خصيصاً لثمانية بيانوهات، على أن يختتم الحفل بمشاركة الموسيقار الكبير مع الأوركسترا.

وتختتم الورشة فعالياتها في 25 سبتمبر بحفل موسيقي يشارك فيه الطلبة المتفوقون إلى جانب أساتذتهم، بما يعكس التطور الفني والتقني الذي حققوه خلال فترة التدريب، ويجسد الهدف الأساسي من المبادرة في ربط أجيال الفنانين والموسيقيين وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة للظهور والتطور في بيئة احترافية.
 

كما يشهد الحفل الختامي تكريم عازفة البيانو الرائدة الدكتورة مارسيل متى تقديراً لمسيرتها الفنية ودورها العظيم كعازفة بيانو و في إعداد أجيال متعاقبة من الموسيقيين، إلى جانب تسليم شهادات المشاركة وإتمام التدريب لجميع الطلاب المشاركين.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن إطلاق ورشة البيانو يمثل استمراراً لسلسلة من البرامج والفعاليات الفنية والتعليمية التي تستهدف تفعيل مدينة الفنون والثقافة على مدار العام، واستثمار منشآتها وإمكاناتها في تقديم محتوى ثقافي وفني متنوع، بما يرسخ مكانة المدينة باعتبارها أحد أهم مراكز الإبداع والثقافة في مصر والمنطقة.

وتجسد ورشة البيانو هذه الرؤية عملياً؛ فمن خلال الجمع بين المكان العالمي المستوى، والخبرة الفنية المصرية، والتعليم المتخصص، والفعاليات الجماهيرية، ودعم المواهب الشابة، تقدم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نموذجاً جديداً لتفعيل المدن الثقافية وتحويلها إلى مراكز نابضة بالحياة والإبداع.
-انتهى-

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الجديدة البيانو مدينة الفنون والثقافة

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