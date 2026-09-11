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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على نصاب يدير صفحة لبيع المخدرات على الفيس بوك

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات عبر السوشيال ميديا.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه عقب ذلك.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية المخدرات السوشيال ميديا

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