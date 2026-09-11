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رجل بلا قلب.. زوج الأم يقتـ.ل صغيرها ويلقيه في القمامة لإخفاء جريمته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رجل بلا قلب.. زوج الأم يقتـ.ل صغيرها ويلقيه في القمامة لإخفاء جريمته

منوف
منوف

تمكنت مباحث منوف في محافظة المنوفية من كشف غموض العثور على جثمان طفل صغير ملقى داخل شنطة في القمامة مقتول وعلى جسده علامات تعذيب. 

وتبين ان وراء الواقعة زوج الام الذي قام بتعذيب الطفل حتي الموت وتعدي عليه بالضرب المبرح حتي الموت وبعد ذلك قرر التخلص من الجثة لإخفاء جريمته وقام بوضعه داخل شنطة والقاؤه في القمامة. 

بدأت الواقعة عندما عثر الأهالي علي شنطة ملقاة وسط القمامة وبفتحها تبين ان الشنطة بداخلها جثة طفل صغير وعليه آثار ضرب وتعذيب. 

فيما تم إبلاغ قوات الشرطة التي نقلت الجثمان إلي مستشفي منوف وتم تشكيل فريق بحثي للتوصل إلي من قام بقتل الطفل. 

وبالبحث والتحريات وفحص كاميرات المراقبة تم التوصل إلي هوية الطفل وتم استدعاء الأم التي اعترفت بأن زوجها وراء الواقعة حيث تعدي علي الطفل حتي الموت بالضرب وقرر اخفاء جريمته وفر هاربا. 

فيما تم ضبط للمتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية منوف طفل لغز

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