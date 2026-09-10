إزالة 548 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

أكد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إزالة 548 حالة تعد، بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت في 29 أغسطس الماضي وحتى الآن ، جاء ذلك وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأملاك بالديوان العام ، موجهاً بتوحيد الجهود والاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى إنتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأوضح محافظ المنوفية أن الإزالات تنوعت ما بين إزالة 100حالة تعدي علي اراضي أملاك دولة ، 191 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، وكذا تنفيذ 257 متغير مكانى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، مؤكداً على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف ولضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.

وشدد محافظ المنوفية علي كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري ، مؤكداً علي ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.