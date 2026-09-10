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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربات رقابية متتالية بالمنوفية.. 405 محاضر وضبط أكثر من طن أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

محاضر
محاضر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وإداراتها الفرعية التابعه لها، بقيادة المحاسب/ أسامة مصطفى عز الدين وكيل الوزارة، جهودها الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، وبمتابعة مصطفى عمار وكيل المديرية، حيث قام سيادته بقيادة حملة رقابية ميدانية بنفسه، بمشاركة عدد من مفتشي التموين، للمرور على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات أو سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات خلال الفترة من الثلاثاء 8 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026 عن تحرير 405 محاضر متنوعة،وتنوعت المحاضر المحررة بين مخالفات تتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية، وعدم الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للتداول والعرض، وغيرها من المخالفات التموينية، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 1,093 كجم. 

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء/ عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش والتدليس وحيازة وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة المنوفية المنوفية محاضر تموينية دقيق مدعم

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