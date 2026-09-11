الدولار الكندي يتراجع أمام نظيره الأمريكي مع صعود أسعار النفط وتزايد مخاوف التضخم

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف امام الدولار الأمريكي اليوم، بينما سجلت عوائد السندات ارتفاعات ملحوظة بعد تجاوز سعر النفط الأمريكي حاجز مئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو؛ الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتحرك الدولار الكندي في نطاق ضيق، فيما جاء التراجع متزامناً مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، ما دفع العملة الى الابتعاد عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. وفق صحيفة "جلوب أند ميل".

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات أسعار المنتجين، التي عززت توقعات رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. كما أسهم صعود أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية، خاصة أن النفط يعد من أهم الصادرات الكندية.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي ارتفاعاً كبيراً بعد تصاعد الهجمات على السفن منذ بدء الحرب في إيران؛ ما آثار مخاوف من اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غداً، بينما يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في كندا يوم /الإثنين/، وسط توقعات بأن تؤثر هذه البيانات في توجهات السياسة النقدية.

وكان محافظ بنك كندا قد أكد - الأسبوع الماضي - استعداد البنك لرفع تكاليف الاقتراض عدة مرات إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وارتفعت عوائد السندات الكندية على مختلف الآجال، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024.