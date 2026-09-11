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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة حاسمة أمام جورماهيا الكيني، عندما يلتقي الفريقان مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

بيراميدز يبحث عن تأكيد التفوق

وتنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، وسط تطلعات كبيرة من الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويمتلك بيراميدز أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب، بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على جورماهيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي.

ثنائية في نيروبي تضع بيراميدز على أعتاب التأهل

وحقق بيراميدز نتيجة مميزة في مباراة الذهاب، بعدما سجل هدفين في شباك الفريق الكيني، ليضع قدمًا في الدور المقبل ويقترب خطوة جديدة من مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريق السماوي إلى الحفاظ على أفضليته في لقاء الإياب، وتجنب أي مفاجآت من الضيوف، من أجل تأكيد عبوره رسميًا إلى الدور التالي من المسابقة.

مهمة جديدة للفريق السماوي

ويأمل بيراميدز في استكمال نتائجه الإيجابية على المستوى القاري، مستفيدًا من إقامة مباراة الإياب على ملعبه، حيث سيكون دعم الجماهير عاملًا مهمًا في مساعدة الفريق على تحقيق الهدف وحسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

ويخوض بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ذهابًا، لكنه يدرك أن جورماهيا سيدخل المباراة بحثًا عن تعويض خسارته، وهو ما يفرض على أصحاب الأرض التعامل مع المواجهة بتركيز كامل حتى صافرة النهاية.

بيراميدز جورماهيا الكيني جورماهيا بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

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