رئيس تحرير أفريكان تايمز: تراكم الخلافات يعمق أزمة الثقة بين جنوب أفريقيا ونيجيريا

قال ماهشا رامبيدي، رئيس تحرير صحيفة «أفريكان تايمز»، إن التوتر الحالي بين جنوب أفريقيا ونيجيريا يأتي نتيجة تراكم حالة من عدم الثقة بين البلدين على مدار سنوات، امتدت إلى ملفات دبلوماسية وسياسية واقتصادية متعددة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات شهدت خلافات حول شركة «MTN» وتراخيصها وشروط تشغيلها، إلى جانب أزمات مرتبطة بالتأشيرات وطرد دبلوماسيين ورجال أعمال من الجانبين، فضلًا عن توترات بين مواطني البلدين.

وأشار رامبيدي إلى أن التوتر انعكس أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مشاعر عدائية متبادلة بين مواطني جنوب أفريقيا ونيجيريا، معتبرًا أن التصعيد الأخير يأتي في سياق هذه الخلافات المتراكمة.

وأوضح أن هناك شعورًا لدى قطاعات في جنوب أفريقيا بأن بعض النيجيريين يحاولون التنصل من المسؤولية عن مشكلات داخلية، مستشهدًا باتهامات مرتبطة بجرائم مثل تهريب المخدرات والاحتيال الإلكتروني.

وتابع رئيس تحرير «أفريكان تايمز» أن بعض الأصوات في جنوب أفريقيا ترى أن نيجيريا تستخدم جنوب أفريقيا باعتبارها «كبش فداء» للتغطية على إخفاقات اقتصادية ومشكلات في الحكم، مؤكدًا أن هذه التصورات تزيد من حدة التوتر بين البلدين.