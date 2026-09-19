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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: التوتر في باب المندب وهرمز يهدد حركة الملاحة

باب المندب
باب المندب
رحمة سمير

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأوضاع الإقليمية تشهد تصعيدًا متواصلًا، بالتزامن مع محاولات جماعة الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب وتهديد حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى إدانة مجلس الأمن للتصعيد العسكري الحوثي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع رفع الاتحاد الأوروبي مستوى تأهب سفنه ضمن مهمته البحرية في المنطقة. ويأتي ذلك في ظل استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ التصريحات الأمريكية والإيرانية لا تزال متضاربة ومتزايدة التصعيد، موضحة أن التصريحات الأمريكية تتحدث عن الانتصار، فيما قال مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب، إن ترامب مصمم على إنهاء الحرب، لكنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، بينما نقلت عن الجانب الإيراني تصريحات لمحسن رضائي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، تفيد بأن من مصلحة واشنطن القبول بالشروط الإيرانية للخروج من الحرب، مع تأكيد الاستعداد لحرب شاملة.

وأشارت إلى أن أنباء نقلتها وكالة «فرانس برس» تحدثت عن زيارة خبراء من الحرس الثوري الإيراني لمنطقة باب المندب لتركيب رادارات، معتبرة أن ذلك يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، في ظل الحديث عن دور إيران في دعم الحوثيين. كما لفتت إلى التباين بشأن وضع مضيق هرمز، إذ تشير القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إلى استمرار عبور السفن للمضيق، بينما تقول إيران إن المضيق مغلق، في مشهد وصفته بأنه شديد التعقيد والتصعيد.

وأكدت الحديدي أن تداعيات هذه التطورات لا تقتصر على المنطقة، موضحة أن إغلاق المضايق أو تعطل حركة السفن الناقلة للبترول والنفط يمكن أن يؤدي إلى توقف أو اضطراب حركة الإمدادات، وارتفاع أسعار البترول وتكاليف التأمين، فضلًا عن التأثير في سلاسل الشحن والإمداد، وهو ما ينعكس في النهاية على دول المنطقة، ومن بينها مصر، مشددة على ضرورة قراءة المشهد الإقليمي بشكل جيد. وتشير بيانات حديثة إلى استمرار انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز وباب المندب وسط المخاطر الأمنية، بما يعكس حساسية الوضع بالنسبة لتدفقات الطاقة والتجارة.

لميس الحديدي باب المندب الأوضاع الإقليمية البحر الأحمر الشحن

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