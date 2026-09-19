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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب 4 سنوات.. صلاح يستعيد نغمة الهاتريك مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الدوري التركي، بعدما تألق بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر.

وفرض صلاح نفسه نجمًا للمباراة منذ الدقائق الأولى، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله نوا سافيولو، ثم عاد ليسجل هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وأكمل قائد منتخب مصر ثلاثيته في الدقيقة 79، ليختتم ليلة استثنائية قاد خلالها طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير على جالاتا سراي.

ويُعد هذا الهاتريك الأول لمحمد صلاح مع الأندية منذ تسجيله ثلاثة أهداف بقميص ليفربول أمام رينجرز، يوم 12 أكتوبر 2022، خلال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويواصل صلاح بهذا الأداء تأكيد بدايته القوية مع طرابزون سبور، بعدما جمع في مباراة واحدة بين التسجيل وصناعة الأهداف، ليقود فريقه إلى واحدة من أكبر انتصاراته في الدوري التركي هذا الموسم.

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