بقيادة صلاح .. طرابزون سبور يقفز للمركز الخامس في الدوري التركي بعد رباعية جالطة سراي

حقق فريق طرابزون سبور قفزة كبيرة في جدول ترتيب الدوري التركي؛ عقب فوزه العريض على جالطة سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثالث هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد وهزيمتين، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما كان يحتل المركز التاسع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط.

وفي المقابل، تجمد رصيد جالطة سراي عند 13 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعدما تلقى الهزيمة الأولى له في الدوري التركي هذا الموسم.

وشهدت الجولة السادسة أيضًا فوز كوجالي سبور على غازي عنتاب بهدفين دون رد، بينما تغلب ألانيا سبور على تشوروم بنتيجة 2-1، وانتهت مواجهة قاسم باشا وقونيا سبور بالتعادل السلبي.

جدول ترتيب الدوري التركي

جالطة سراي – 13 نقطة

بشكتاش – 12 نقطة

كوجالي سبور – 12 نقطة

ألانيا سبور – 11 نقطة

طرابزون سبور – 10 نقاط

أميد سبور – 10 نقاط

قاسم باشا – 10 نقاط

تشايكور ريزا سبور – 9 نقاط

غازي عنتاب – 8 نقاط

فناربخشة – 7 نقاط

تشوروم – 7 نقاط

باشاك شهير – 7 نقاط

جينتشلاربيرليجي – 7 نقاط

قونيا سبور – 4 نقاط

سامسون سبور – 4 نقاط

أرضروم سبور – 4 نقاط

أيوب سبور – 3 نقاط

جوزتيبي – نقطتان