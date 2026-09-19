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صلاح ماكينة أهداف.. هاتريك وصناعة ورقم تاريخي مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح ماكينة أهداف.. هاتريك وصناعة ورقم تاريخي مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه لانتصار كبير على جالاتا سراي، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) وصناعة هدف آخر، ليؤكد من جديد حضوره القوي في الدوري التركي.

ووضع صلاح بصمته مبكرًا، بعدما افتتح التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود لصناعة الهدف الثاني لزميله نوا سافيولو في الدقيقة 39.

ولم يكتفِ قائد منتخب مصر بذلك، حيث سجل هدفه الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يعود في الدقيقة 79 ويكمل الهاتريك، مسجلًا الهدف الرابع لطرابزون سبور في المباراة.

وبهاتريك جالاتا سراي، رفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليواصل مطاردة صدارة هدافي المسابقة، بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف خلال مواجهة قوية أمام أحد أبرز فرق البطولة.

ولم يتوقف تألق صلاح عند الأرقام التهديفية، حيث كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات عن رقم تاريخي جديد للنجم المصري؛ إذ أصبح محمد صلاح أول لاعب أجنبي يسجل في كل من مبارياته الثلاث الأولى على أرضه مع طرابزون سبور في الدوري التركي منذ موسم 2000-2001.

وجاءت أهداف صلاح الستة على ملعب طرابزون بواقع 3 أهداف أمام جالاتا سراي، وهدف أمام جنتشلربيرليجي، وهدفان أمام إسطنبول باشاك شهير، بينما جاء هدفه السابع خارج ملعب فريقه.

ويواصل صلاح بذلك تأكيد بدايته القوية مع طرابزون سبور؛ بعدما أصبح عنصرًا حاسمًا في هجوم الفريق، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، مع استمرار تألقه منذ بداية مشواره في الدوري التركي.

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