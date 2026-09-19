وحدات جمعية الصحافة بمدينة بدر 2026.. الأسعار وشروط الحجز

أعلنت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الصحافة للخدمات والتنمية فتح باب الحجز أمام أعضائها للحصول على 200 وحدة سكنية ضمن مشروعها السكني المخصص لها من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدينة بدر.

وتبدأ فترة الحجز لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والمواصفات التي أعلنتها الجمعية للمشروع، فيما تبلغ مساحة الوحدة 152 مترًا مربعًا، وتتكون من 5 غرف، بالإضافة إلى 3 قطع، ومطبخ وحمام.

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متى يبدأ حجز وحدات جمعية الصحافة بمدينة بدر؟

يبدأ حجز وحدات مشروع جمعية الصحافة بمدينة بدر يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر فترة الحجز لمدة أسبوعين، وفقًا لما أعلنته الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الصحافة للخدمات والتنمية.

ويأتي المشروع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للجمعية من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن يتم الحجز من خلال هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدينة بدر، وفقًا للشروط والمواصفات المعلنة للمشروع.

ويستهدف الإعلان أعضاء الجمعية الراغبين في الحصول على إحدى الوحدات السكنية المطروحة، مع تحديد نظام للسداد ودفعة للحجز، إلى جانب تفاصيل خاصة بأسعار الوحدات والأدوار المميزة.

كم عدد وحدات مشروع جمعية الصحافة في بدر؟

يضم مشروع جمعية الصحافة بمدينة بدر 200 وحدة سكنية مخصصة لأعضاء الجمعية، وذلك ضمن المشروع السكني الذي أعلنت الجمعية فتح باب الحجز له.

وتأتي الوحدات ضمن مشروع مخصص للجمعية من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ويتم طرحها للحجز من خلال هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدينة بدر.

وتبدأ فترة الحجز في الموعد المحدد بالإعلان وتستمر لمدة أسبوعين، بما يتيح لأعضاء الجمعية الراغبين في الحجز استكمال الإجراءات وفق الشروط والمواصفات المحددة.

ما مساحة وحدات جمعية الصحافة في مدينة بدر؟

تبلغ مساحة الوحدة السكنية في المشروع 152 مترًا مربعًا، وتتكون من 5 غرف، بالإضافة إلى 3 قطع، ومطبخ وحمام.

وتأتي هذه المساحة والتقسيمات ضمن مواصفات الوحدات التي أعلنتها الجمعية، مع مجموعة من المزايا المرتبطة بتجهيزات المشروع وموقعه وطريقة تنفيذ الوحدات.

وبحسب الإعلان، يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب، مع تشطيب الواجهات وفق النماذج المعدة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ما مواصفات وحدات مشروع جمعية الصحافة؟

تتضمن الوحدات مجموعة من المواصفات التي أعلنتها الجمعية، وفي مقدمتها تسليم الوحدات نصف تشطيب، إلى جانب تشطيب الواجهات وفق النماذج المعدة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

كما يتضمن المشروع عمارة أسانسير، مع تشطيب المداخل بالرخام، إلى جانب وجود مساحات خضراء موزعة داخل الكمبوند.

وتشمل مواصفات المشروع كذلك موقعه أمام منطقة مميزة بالقرب من المحطة التبادلية عدلي منصور والقطار الكهربائي السريع، بينما من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع وإعداده للتشغيل خلال عامين.

وتمنح هذه المواصفات الراغبين في الحجز صورة عن طبيعة الوحدات والخدمات والتجهيزات التي يتضمنها المشروع وفق ما أعلنته الجمعية.

كم تبلغ دفعة حجز وحدة جمعية الصحافة؟

حددت الجمعية قيمة دفعة حجز الوحدة بـ300 ألف جنيه، على أن يتم استكمال سداد قيمة الوحدة وفق نظام السداد المعلن.

ويتضمن نظام السداد سداد قسط كل 3 شهور بقيمة 40 ألف جنيه، إلى جانب دفعة تسليم قدرها 150 ألف جنيه.

كما أشارت الجمعية إلى إمكانية تقسيط ثمن الوحدة على 5 سنوات دون فوائد بنكية، وفق النظام المعلن ضمن تفاصيل الحجز والسداد.

ويتيح نظام السداد المعلن تقسيم قيمة الوحدة على مراحل، تبدأ بدفعة الحجز، ثم الأقساط الدورية، وصولًا إلى دفعة التسليم، مع إتاحة التقسيط على 5 سنوات دون فوائد بنكية.

كم سعر وحدات جمعية الصحافة بمدينة بدر؟

وفق الإعلان، يتراوح سعر الوحدة السكنية في المشروع من مليون إلى مليون و300 ألف جنيه.

وأشارت الجمعية إلى إمكانية تغير قيمة مواد البناء، على أن تتم تسوية السعر عند استلام الوحدة.

وبذلك يرتبط السعر المعلن بتفاصيل المشروع وتكاليف التنفيذ، مع وجود احتمال لتغير قيمة مواد البناء وفق ما ورد في الإعلان، وتسوية السعر عند استلام الوحدة.

وتعد قيمة الوحدة من أبرز البيانات التي يهتم بها الراغبون في الحجز، إلى جانب قيمة دفعة الحجز والأقساط ودفعة التسليم وفترة التقسيط.

هل توجد زيادة في سعر الأدوار المميزة؟

نعم، تختلف قيمة بعض الوحدات بحسب الدور، حيث تزيد أسعار الوحدات الموجودة في الدورين الثاني والثالث والرابع بقيمة 50 ألف جنيه.

ويضم المشروع عمارات تحتوي على أدوار سكنية، بينما تشمل كل وحدة سكنية حصة في الجراج ضمن ثمن الوحدة المعلن.

وبذلك تختلف قيمة بعض الوحدات وفق الدور، مع إضافة 50 ألف جنيه إلى الوحدات الموجودة في الدورين الثاني والثالث والرابع، وفقًا لما ورد في إعلان الجمعية.

ماذا يشمل سعر الوحدة في مشروع جمعية الصحافة؟

يشمل ثمن كل وحدة سكنية حصة في الجراج ضمن السعر المعلن، بحسب تفاصيل المشروع التي أعلنتها الجمعية.

وتأتي هذه الحصة ضمن مكونات الوحدة وسعرها، بينما تختلف قيمة بعض الوحدات بحسب الدور، إذ تزيد قيمة الوحدات الموجودة في الدورين الثاني والثالث والرابع بمقدار 50 ألف جنيه.

كما يتضمن المشروع عمارة أسانسير وتشطيب المداخل بالرخام، إلى جانب المساحات الخضراء الموزعة داخل الكمبوند.

أين يقع مشروع وحدات جمعية الصحافة؟

يقع المشروع في مدينة بدر، ويتميز موقعه وفق الإعلان بوجوده أمام منطقة مميزة بالقرب من المحطة التبادلية عدلي منصور والقطار الكهربائي السريع.

ويأتي الموقع ضمن المواصفات التي أعلنتها الجمعية عند طرح الوحدات للحجز، إلى جانب المساحات الخضراء وتجهيزات العمارات وتشطيب المداخل بالرخام.

وتستهدف هذه المواصفات تقديم وحدات سكنية لأعضاء الجمعية ضمن المشروع المخصص لها من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

متى ينتهي تنفيذ مشروع جمعية الصحافة؟

وفقًا للإعلان، يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وإعداده للتشغيل خلال عامين.

ويأتي الجدول الزمني للتنفيذ ضمن مواصفات المشروع التي أعلنتها الجمعية بالتزامن مع فتح باب الحجز أمام أعضائها، مع تحديد نظام السداد وأسعار الوحدات ومواصفاتها.

وتشمل تفاصيل المشروع كذلك تسليم الوحدات نصف تشطيب وتشطيب الواجهات وفق النماذج المعدة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ما أبرز تفاصيل حجز وحدات جمعية الصحافة في بدر؟

تبدأ فترة حجز وحدات مشروع جمعية الصحافة بمدينة بدر يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وتستمر لمدة أسبوعين، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة 200 وحدة سكنية.

وتبلغ مساحة الوحدة 152 مترًا مربعًا، وتتكون من 5 غرف، بالإضافة إلى 3 قطع، ومطبخ وحمام، مع تسليم الوحدات نصف تشطيب وتشطيب الواجهات وفق النماذج المعدة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وتبلغ دفعة الحجز 300 ألف جنيه، ويتضمن نظام السداد قسطًا كل 3 شهور بقيمة 40 ألف جنيه، إلى جانب دفعة تسليم قدرها 150 ألف جنيه، مع إمكانية تقسيط ثمن الوحدة على 5 سنوات دون فوائد بنكية.

ويتراوح سعر الوحدة من مليون إلى مليون و300 ألف جنيه، مع إمكانية تغير قيمة مواد البناء وتسوية السعر عند استلام الوحدة، بينما تزيد قيمة الوحدات الموجودة في الدورين الثاني والثالث والرابع بقيمة 50 ألف جنيه.