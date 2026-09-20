الصحة العالمية: تجربة أوغندا تثبت إمكانية السيطرة على تفشي إيبولا

أكد طارق ياسريفيتش، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أن فيروس إيبولا لا ينتقل بسهولة مثل فيروس كورونا، موضحًا أن انتقاله يرتبط بصورة أساسية بالمخالطة القريبة للمصاب والتعرض للسوائل الجسدية.

وأوضح ياسريفيتش، خلال مداخلة من جنيف، ببرنامج «الحصاد الأفريقي»، مع الإعلامي حساني بشير، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر يجعل من الممكن محاصرة الفيروس واحتواء انتشاره، رغم وجود مخاطر انتقاله إلى الدول المجاورة للكونغو الديمقراطية عن طريق أشخاص مصابين قد يسافرون إلى تلك الدول.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تأمل في أن تكون الدول المجاورة قد وضعت إجراءات لمراقبة انتشار المرض والسيطرة عليه في حال انتقاله عبر الحدود، مشيرًا إلى تجربة أوغندا التي تمكنت من إيقاف انتقال المرض على أراضيها.

وأشار إلى أن القضاء على إيبولا بشكل كامل في الوقت الحالي يمثل تحديًا، إلا أن تطبيق الإجراءات المناسبة يمكن أن يساعد في السيطرة عليه والحد من انتشاره، مؤكدًا ضرورة توفير أعداد كافية من الطواقم الطبية والمعامل واللقاحات والكوادر القادرة على التعامل مع الحالات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار المرض.

وشدد على أن الأولوية حاليًا تتمثل في الوصول إلى مراكز تفشي المرض وكسر حلقات انتقال العدوى، مع دعم حكومة الكونغو الديمقراطية في جهود الاستجابة، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في مكافحة التفشي.

ولفت إلى أن القلق بشأن المرض يرتبط بحجم الخسائر البشرية، مؤكدًا ضرورة مواصلة الإجراءات الرامية إلى حماية السكان في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.

