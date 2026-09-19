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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

داخل هلال برج الساعة.. أعلى مصلى في العالم موجود بمكة

داخل هلال برج الساعة.. أعلي مصلي في العالم موجود في مكة
داخل هلال برج الساعة.. أعلي مصلي في العالم موجود في مكة
محمد شحتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يسلط الضوء على أعلى مصلى في العالم والموجود في برج الساعة بمكة المكرمة، حيث يضم هلال برج الساعة الموجودة في مكة المُكرمة، أعلى مُصلى في العالم على ارتفاع نحو 600 متر عن سطح الأرض، ويُبعد 500 متر عن الكعبة المُشرفة.

ويقع المصلى بالتحديد في أعلى البرج وسط هلال الساعة، ويبلغ قطر حرف الألف الذي بداخل المصلى 23 مترًا، ويسع نحو 6 مصلين.

ويقع هذا المصلى الصغير على ارتفاع يتجاوز 600 متر فوق سطح الأرض، وعلى بعد 500 متر من الكعبة المشرفة في هلال برج الساعة الشهير في مكة المكرمة والتي تعد الساعة الأكبر في العالم.

ساعة مكة المكرمة

وتعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة برج في العالم نظراً لقطر واجهتها الذي يزيد على 40 متراً وإرتفاعها الذي يزيد على 400 متر عن مستوى الأرض، ويمكن رؤية الساعة من جميع أحياء مكة المكرمة من على بعد يزيد على ثمانية كيلو مترات.

وتتكون الساعة من أربع واجهات يبلغ حجم الواجهتين الأمامية والخلفية 43 مترا في 43 مترا فيما يبلغ حجم الواجهتين الجانبيتين حوالي 43 متراً في 39 متراً ويمكن رؤية أكبر لفظ تكبير (الله أكبر) في العالم فوق الساعة حيث يصل طول حرف الألف في كلمة لفظ الجلالة الله إلى أكثر من 23 مترا ويبلغ قطر الهلال 23 مترا و‏هو‏ بذلك أكبر هلال تم صنعه حتى الآن ويمكن رؤية الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فوق الواجهتين الجانبيتين للساعة وتتكون الساعة المصممة على الطراز الإسلامي طبقاً لأدق معايير السلامة من مستوى قاعدي يحتوي على شرفة للزائرين تقع تحت واجهات الساعة الأربع ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة 000ر36 طن.

كما تم إنشاء ساعة مكة المكرمة فوق هيكل حديدي يبلغ وزنه 12 ألف طن تقريبا ويتكون الهيكل الحديدي من حوالي 14 ألف قطعة فريدة تم صنعها بشكل متقن ويصل وزن بعض القطع الأثقل وزنا إلـى ما يقارب 16 طناً وقام ما يزيد على 250 عاملا ذوو مهارات عالية في أعمال الحديد بلحام أجزاء الهيكل الحديدي على ارتفاع يبلغ حوالي 600 متر وتم استخدام سبع رافعات في أعلى برج الساعة للقيام بأعمال التركيب والتثبيت, وأضيفت أربع رافعات دائمة فوق أعلى الساعات الأربع تبلغ طاقة كل منها ستة أطنان من أجل أعمال الصيانة .

برج الساعة أعلى مصلى في العالم الكعبة مكة المكرمة المسجد الحرام

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