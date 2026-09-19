صاروخ حوثي نحو الرياض.. السعودية تعلن الاعتراض وتلوّح بإجراءات ردعية

أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية، اليوم السبت، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض، في تصعيد جديد تشهده المنطقة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن منظومات الدفاع الجوي السعودية «نجحت في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض فجر اليوم».

واتهم المالكي، جماعة الحوثيين، بتكرار محاولاتها لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل العاصمة السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض يقطنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

ووصف المتحدث تصعيد الحوثيين ومحاولاتهم المتكررة لاستهداف العاصمة بأنه يعكس، بحسب تعبيره، «إصرارًا على تعريض المدنيين للخطر وتعمدًا ممنهجًا لاستهداف الأعيان المدنية».

اتخاذ إجراءات لردع الحوثيين

وأكد المالكي أن قوات التحالف تحتفظ بـ«كامل الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة» لردع الحوثيين، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستتم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

ويأتي الإعلان السعودي وسط تصاعد التوتر بين الرياض وجماعة الحوثيين، بالتزامن مع تحركات إقليمية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة إلى جبهات جديدة.