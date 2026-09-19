صن داونز يهزم الأهلي السعودي بثنائية نونو سانتوس في كأس إنتركونتيننتال

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فوزًا ثمينًا على حساب أهلي جدة السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية.

واستضاف ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا المواجهة، التي شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين، خاصة بعدما تبادل الطرفان التسجيل خلال أحداث الشوط الأول.

ونجح صن داونز في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق نونو سانتوس في الدقيقة 17، ليمنح الفريق الجنوب أفريقي الأفضلية.

ولم يتأخر رد الأهلي السعودي، حيث أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط، بعدما سجل رونوين ويليامز حارس صن داونز هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، حاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم، قبل أن ينجح نونو سانتوس في تسجيل هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 80، ليعيد صن داونز إلى المقدمة.

وحاول أهلي جدة العودة في الدقائق المتبقية وإدراك التعادل، إلا أن دفاع صن داونز نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم الفريق الجنوب أفريقي المباراة لصالحه بنتيجة 2-1.

ويأتي هذا الانتصار ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية/كأس إنتركونتيننتال، في مواجهة قوية جمعت بطل جنوب أفريقيا بأهلي جدة السعودي.