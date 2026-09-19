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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مديرة "قادرون باختلاف" تشارك في حفل افتتاح فعاليات بطولة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص

زينة توكل
زينة توكل
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في حفل افتتاح فعاليات بطولة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري،لـ «رياضات الأداء»، بمشاركة وفود 13 دولة عربية، إلى جانب فعاليات المؤتمر الإقليمي للشباب.

وأقيم حفل الافتتاح بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، والوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" عن تشرفها بالمشاركة في هذا الحدث الذي لا نحتفل فيه بالرياضة فقط، بل نحتفل بالإرادة، وبالقدرة، وبالإنسان، مؤكدة اعتزاز الصندوق برعاية هذه الفعاليات، إيمانًا منه بأن كل إنسان يمتلك قدرة تستحق أن تُكتشف، وموهبة تستحق أن تُدعم، وحلمًا يستحق أن يتحول إلى حقيقة.

وقالت زينة توكل للأبطال والبطلات:" أنتم اليوم لا تدخلون الملعب لتنافسوا فقط، بل تدخلونه لتثبتوا أن الإرادة أقوى من أي تحدٍ، وأن النجاح لا يُقاس فقط بالميداليات، وإنما بالشجاعة التي تدفع الإنسان لأن يحاول، ويستمر، ويحقق حلمه.. أنتم مصدر إلهام لنا جميعًا، ورسالتكم تصل إلى كل بيت: نحن قادرون.. نحن نستطيع..ونحن نصنع الإنجاز".

ووجهت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف " كل التحية والتقدير إلى أسر اللاعبين والمدربين وكل من يقف خلف هؤلاء الأبطال؛ فأنتم شركاء حقيقيون في كل خطوة وكل نجاح، مشيرة إلى أن صندوق قادرون باختلاف يؤمن أن دوره ليس فقط أن يصفق للنجاح، وإنما أن يكون جزءًا من صناعته، وأننا نعمل معًا من أجل مجتمع يفتح أبوابه للجميع، ويؤمن بالقدرات، ويمنح كل إنسان الفرصة التي يستحقها.

قادرون باختلاف بطولة الألعاب الإقليمية الشرق الأوسط زينة توكل

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