مصر في مواجهة أزمات المنطقة.. كيف حافظت الدولة على مؤسساتها واستقرارها؟

تحدث اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، عن قدرة مصر على التعامل مع التداعيات التي خلفتها موجات الاضطرابات والأزمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

تجارب ليبيا والسودان

وأوضح، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن عددًا من الدول العربية التي مرت بثورات وصراعات واضطرابات واجهت تحديات كبيرة في استعادة الاستقرار والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تجارب ليبيا والسودان وسوريا والعراق.

استمرار عمل أجهزة الدولة

وفي المقابل، رأى عبد المنعم أن مصر تمكنت من الحفاظ على مؤسساتها واستمرار عمل أجهزة الدولة، رغم ما واجهته من تحديات داخلية وإقليمية متزامنة.

ولفت إلى أن التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية لم يقتصر على الجانب السياسي والأمني، وإنما امتد إلى البعد الإنساني، مشيرًا إلى استضافة مصر أعدادًا كبيرة من المهاجرين والوافدين العرب، وقدّر عددهم بأكثر من مليون شخص، معتبرًا أن ذلك يعكس قدرة الدولة والمجتمع على التعامل مع تداعيات الأزمات المحيطة.

وأكد عبد المنعم أن التحديات التي تستهدف إضعاف الدولة المصرية، وفق طرحه، ما زالت قائمة، رابطًا ذلك بالمكانة التي تتمتع بها مصر عربيًا وإقليميًا.

وأضاف أن مصر تُنظر إليها باعتبارها عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن والاستقرار العربي، وهو ما يجعل استقرارها، بحسب رؤيته، عاملًا مؤثرًا في استقرار المنطقة ككل.