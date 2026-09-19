أكثر من 50 دولة تستقبل البتروكيماويات المصرية.. وخطة لزيادة القيمة المضافة

تتجه صناعة البتروكيماويات المصرية إلى تعزيز صادراتها من خلال التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، بهدف زيادة العائد الاقتصادي من الصادرات ورفع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة عالميًا.

وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق الأوروبية تأتي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات البتروكيماوية المصرية، إلى جانب عدد من الأسواق العالمية، مؤكدًا أن تنوع الدول المستوردة يعكس اتساع نطاق انتشار المنتجات المصرية بالخارج.

وأشار زين إلى أن صادرات البتروكيماويات المصرية تصل إلى أكثر من 50 دولة، من بينها إيطاليا والصين وتركيا ومالطا والسعودية، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع لمواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.

تعظيم العائد من الصادرات

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف التحول بشكل أكبر نحو تصنيع وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المنتجات الأولية، بما يساهم في تعظيم العائد من الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى أن الرؤية المستقبلية للقطاع ترتكز على تعزيز مكانة مصر كقاعدة صناعية متخصصة في البتروكيماويات، من خلال زيادة الإنتاج، وتطوير المنتجات، وتنويع الأسواق التصديرية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويفتح فرصًا جديدة أمام المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.