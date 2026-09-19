دوي انفجارات قوية يهز صنعاء.. وأنباء عن غارات جوية وتحليق مسيرات

سُمع دوي انفجارات قوية، فجر اليوم السبت، في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع تحليق جوي في أجواء المدينة وإطلاق مضادات جوية، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية وتقارير يمنية.

وذكرت مصادر محلية أن سلسلة من الانفجارات هزت عددًا من أحياء صنعاء، فيما تحدثت تقارير عن تصاعد أعمدة دخان في محيط بعض المواقع، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات في أجواء العاصمة.

وأفادت تقارير أخرى بأن الانفجارات جاءت عقب ضربات جوية استهدفت مواقع في محافظة صعدة، مع حديث عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، إلا أن هذه المعلومات لم تحظَ حتى الآن بتأكيد رسمي مستقل.

رصد طائرة مسيرة

كما أشارت إفادات محلية إلى رصد طائرة مسيّرة في سماء العاصمة، تزامنًا مع إطلاق الدفاعات الجوية التابعة للحوثيين باتجاهها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري متواصل في اليمن، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في حدة المواجهات والعمليات العسكرية المرتبطة بالحوثيين.