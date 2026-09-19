خبير عسكري: القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية وتقطع خطوط إمداد الحوثيين

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الساحة اليمنية شهدت خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، بعد نحو أسبوعين من المعارك العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على أكثر من محور.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحوثيين دفعوا خلال الفترة الأخيرة بأعداد كبيرة من قواتهم باتجاه المناطق المطلة على مضيق باب المندب، معتبرًا أن الجماعة تمثل إحدى أوراق الضغط الإيرانية في ظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأشار إلى وصول قوات حوثية إلى مناطق تقع على مسافة تقدر بنحو 150 كيلومترًا من الساحل الغربي لباب المندب، قبل أن تتمكن القوات اليمنية خلال الـ48 ساعة الماضية من استعادة مواقع متعددة.

وأضاف عبد المنعم أن القوات اليمنية ألحقت خسائر بالحوثيين، كما استهدفت مواقع لهم في منطقة المخا بطائرات، ما أدى إلى مقتل أحد القيادات الحوثية وقطع خطوط الإمداد التي كانت تغذي القوات المتقدمة باتجاه الساحل الغربي.

ولفت إلى أن التحركات الحالية تشير إلى استعداد الطرفين لمعركة مقبلة في مأرب، موضحًا أن الحوثيين بدأوا سحب جزء من القوات التي وصلت إلى محيط باب المندب وإعادة توجيهها إلى مأرب للقتال على ثلاثة محاور.

وفي المقابل، تعمل القوات الحكومية اليمنية على تعزيز دفاعاتها استعدادًا للمواجهات المقبلة، في ظل استمرار انشغال الحوثيين بالقتال على جبهات متعددة وفي اتجاهات مختلفة.