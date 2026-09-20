عاوز يهرب من المخالفات.. ضبط قائد سيارة ثبَّت كشافين أعاقا رؤية قائدى السيارات خلفه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتثبيت كشافين في الجزء الخلفي من السيارة؛ مما أعاق رؤية قائدي السيارات خلفه، وذلك حال سيره في أحد الطرق بالمنيا، معرضا حياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا).

وبمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة لتلافي المخالفات المرورية، وأنه عقب علمه بتداول مقطع الفيديو المشار إليه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري؛ قام بإزالتهما.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.