أحمد موسى: عايز مصر للطيران تصبح في المركز الأول على مستوى العالم

هنأ الإعلامي أحمد موسى، شركة مصر للطيران على حصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: "ما حدث إنجاز كبير ومصر للطيران تستحق مكانة كبيرة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر للطيران أصبحت في المركز الـ46 عالميا وفي عامين فقط مصر للطيران قفزت 42 مركزا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك تطوير كبير في شركة مصر للطيران وهناك خدمات أفضل للراكب"، مضيفا: "أحيي وزير الطيران المدني على جهده المتميز ودعمه الكامل لمصر للطيران".

ولفت أحمد موسى: "أنا عايز مصر للطيران تصبح في المركز الأول على مستوى العالم".