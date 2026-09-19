قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص
لميس الحديدي: التوتر في باب المندب وهرمز يهدد حركة الملاحة
عمرو أديب: من الآن وحتى نهاية العام قد نشهد أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة
التضامن: «التدخل السريع» ينقذ طفلة من العنف.. رحلة من الشارع إلى الأمان بدمياط
الإيجار ينتهي بالتمليك.. الإسكان الاجتماعي يطرح 15 ألف وحدة لمحدودي الدخل تجريبيًا
بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة
جواز التصالح في جرائم الإعدام.. ماذا يحدث للعقوبة بعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أجندة نتنياهو في أمريكا تتقلص.. ساعات في نيويورك وخطاب أمام الأمم المتحدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة على صفحتها
صلاح ماكينة أهداف.. هاتريك وصناعة ورقم تاريخي مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي
مفيش مدرسين وسلمونا كتب «مش أصلية».. أُسَر طلاب المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم يستغيثون
شوط أول إيجابي بين برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رابطة مراسلي البيت الأبيض تطالب ترامب برفع الحظر عن الصحافيين فورًا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

طالبت رابطة مراسلي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الحظر المفروض على صحافيي عدد من المؤسسات الإعلامية، وإعادة تصاريح دخولهم إلى مقر الرئاسة، وذلك عقب منع مراسلي «CNN» و«MS NOW» و«POLITICO» من دخول البيت الأبيض.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض، في بيان، إن حماية حرية الصحافة بموجب الدستور الأمريكي لا تعتمد على مدى رضا الرئيس عن تغطية مؤسسة إعلامية أو اتفاقه مع تقاريرها أو الأسئلة التي يطرحها صحفيوها. 

وأضافت أن القضية لا تقتصر على حقوق الصحفيين، وإنما تمتد إلى حق الجمهور الأمريكي في الحصول على تغطية كاملة ومستقلة لأنشطة وقرارات الإدارة الأمريكية.

وجاء موقف الرابطة بعدما أعلن ترامب، الجمعة، حظر دخول صحافيي «CNN» و«MS NOW» و«POLITICO» إلى البيت الأبيض، مبررًا القرار باتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بأنه «أخبار كاذبة». وأشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية فرض قيود مماثلة على مؤسسات إعلامية أخرى في وقت لاحق.

وبدأ تنفيذ القرار السبت، إذ أفادت تقارير بأن صحافيين من المؤسسات الثلاث مُنعوا من دخول مجمع البيت الأبيض، كما جرى تعطيل أو سحب تصاريح بعضهم. وأكدت المؤسسات الإعلامية الثلاث تمسكها بحقوقها الدستورية، بينما قالت «CNN» إن القرار يمثل مساسًا بحقها في أداء عملها الصحفي دون تدخل حكومي.

ويأتي التصعيد في سياق توترات متكررة بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن التغطية الصحفية للرئاسة. كما سبق للإدارة أن فرضت قيودًا على وصول وكالة «أسوشيتد برس» إلى بعض فعاليات البيت الأبيض، في نزاع لا يزال محل إجراءات قانونية.

وأكدت رابطة مراسلي البيت الأبيض وقوفها إلى جانب صحفيي المؤسسات الثلاث، محذرة من أن اعتماد معيار يسمح باستبعاد مؤسسة إعلامية بسبب تغطيتها قد يمتد لاحقًا إلى مؤسسات أخرى.
 

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

ترشيحاتنا

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

أعراض ما قبل السكري

انتبه.. علامات تؤكد اقتراب الإصابة بالسكر

الكلى

أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

بالصور

تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد