رابطة مراسلي البيت الأبيض تطالب ترامب برفع الحظر عن الصحافيين فورًا

طالبت رابطة مراسلي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الحظر المفروض على صحافيي عدد من المؤسسات الإعلامية، وإعادة تصاريح دخولهم إلى مقر الرئاسة، وذلك عقب منع مراسلي «CNN» و«MS NOW» و«POLITICO» من دخول البيت الأبيض.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض، في بيان، إن حماية حرية الصحافة بموجب الدستور الأمريكي لا تعتمد على مدى رضا الرئيس عن تغطية مؤسسة إعلامية أو اتفاقه مع تقاريرها أو الأسئلة التي يطرحها صحفيوها.

وأضافت أن القضية لا تقتصر على حقوق الصحفيين، وإنما تمتد إلى حق الجمهور الأمريكي في الحصول على تغطية كاملة ومستقلة لأنشطة وقرارات الإدارة الأمريكية.

وجاء موقف الرابطة بعدما أعلن ترامب، الجمعة، حظر دخول صحافيي «CNN» و«MS NOW» و«POLITICO» إلى البيت الأبيض، مبررًا القرار باتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بأنه «أخبار كاذبة». وأشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية فرض قيود مماثلة على مؤسسات إعلامية أخرى في وقت لاحق.

وبدأ تنفيذ القرار السبت، إذ أفادت تقارير بأن صحافيين من المؤسسات الثلاث مُنعوا من دخول مجمع البيت الأبيض، كما جرى تعطيل أو سحب تصاريح بعضهم. وأكدت المؤسسات الإعلامية الثلاث تمسكها بحقوقها الدستورية، بينما قالت «CNN» إن القرار يمثل مساسًا بحقها في أداء عملها الصحفي دون تدخل حكومي.

ويأتي التصعيد في سياق توترات متكررة بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن التغطية الصحفية للرئاسة. كما سبق للإدارة أن فرضت قيودًا على وصول وكالة «أسوشيتد برس» إلى بعض فعاليات البيت الأبيض، في نزاع لا يزال محل إجراءات قانونية.

وأكدت رابطة مراسلي البيت الأبيض وقوفها إلى جانب صحفيي المؤسسات الثلاث، محذرة من أن اعتماد معيار يسمح باستبعاد مؤسسة إعلامية بسبب تغطيتها قد يمتد لاحقًا إلى مؤسسات أخرى.

