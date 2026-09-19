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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تداول فيديو.. «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة

سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مقطع فيديو تظهر خلاله طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بمنطقة كفر سعد بمحافظة دمياط، وتبدو عليها آثار إصابات وكدمات وتورم أسفل العينين.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمتابعة الواقعة بشكل عاجل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت أن مصلحة الطفل الفضلى تأتي في مقدمة أولويات المجلس، وأن كل البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للعنف أو الخطر يتم التعامل معها بمنتهى الجدية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، إلى جانب التنسيق مع وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة دمياط لإجراء بحث الحالة الاجتماعية والنفسية للطفلة، وإعداد تقرير مفصل حول ظروفها وأوضاعها الأسرية.

ومن جهته، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن التقرير الذي أعدته وحدة حماية الطفل بمحافظة دمياط، أفاد بأن الطفلة كانت تقيم بمركز ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وأنها تركت منزل والدتها عقب تعرضها، وفقًا لإفادتها، للعنف وسوء المعاملة من جانب والدتها وزوج والدتها، مشيرًا إلى أن والدها يقضي حاليًا عقوبة على ذمة إحدى القضايا.

وأضاف الدكتور وائل عبد الرازق، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بعرض الطفلة على أحد المستشفيات الحكومية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان ما بها من إصابات، وتحديد مدة العلاج اللازمة، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

كما قررت النيابة العامة، عقب الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية المناسبة، وذلك بالتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفلة، والحفاظ على سلامتها ومصلحتها الفضلى. 

كما طلبت النيابة العامة، والدة الطفلة وزوجها؛ للتحقيق في ملابسات الواقعة.


ومن جهته، أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، مواصلة متابعة الحالة بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة، ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة كفر سعد، والجهات المختصة؛ لضمان حصول الطفلة على أوجه الرعاية والحماية اللازمة، ومتابعة تنفيذ ما تقرره جهات التحقيق بشأنها، بما يكفل سلامتها وحقوقها وفقًا للقانون.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين، بعدم التردد في الإبلاغ عن أي واقعة تعرض طفل للخطر أو العنف، من خلال خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، مؤكدًا أن سرعة الإبلاغ تسهم في سرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة سحر السنباطي

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