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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهز ورقك .. المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار «سكن لكل المصريين 9»

حجز شقق الايجار التمليكي2026
حجز شقق الايجار التمليكي2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن شقق سكن لكل المصريين 9 وشقق الإيجار التمليكي ، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال الأيام القليلة المقبلة ، وحددت عدد من الشروط المطلوبة لجز الوحدات ، ومن المقرر أن يتم الحجز إليكترونياً عبر منصة مصر الرقمية بعد طرح كراسة الشروط . 

15 ألف وحدة جاهزة للسكن بالإيجار| تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 9 - بوابة الأهرام بيزنس

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026


حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين، لضمان إتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستحقة:

المرحلة الأولى: تبدأ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم فقط.
 

المرحلة الثانية: تنطلق يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

مساحات الوحدات المطروحة

وتتوزع الوحدات بين المدن الجديدة والقرى والمحافظات لتغطي مختلف أقاليم الجمهورية:

المدن الجديدة (مساحات 75م² و90م²):

  • وحدات 75م² (غرفتان وصالة): بمدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة).
  • وحدات 90م² (3 غرف وصالة): بمدن (أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة).
أماكن شقق «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار بمساحات 75 مترا - الوطن

المستندات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9

ووضعت الوزارة عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 9 وهي : 

- بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

- مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

- إيصال شراء كراسة الشروط.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، أو مياه».

منصة مصر الرقمية للتقديم على سكن لكل المصريين 9

منصة مصر الرقمية هي البوابة الإلكترونية التي يمكن من خلالها التقديم على وحدات إعلان “سكن لكل المصريين 9” بنظام الإيجار، ويمكن للراغبين في التقديم على الشقق الدخول إلى منصة بكل سهولة من خلال هذا الرابط: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

شقق جاهزة للتسليم وتقسيط حتى 20 عامًا| موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» - بوابة الأهرام بيزنس

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9 PDF

يمكنك تحميل كراسة شروط مشروع “سكن لكل المصريين 9” بصيغة PDF مباشرة من خلال منصة مصر الرقمية، وفيما يلي نستعرض الخطوات:

  • الدخول على المنصة.
  • اختيار قسم الطروحات أو المشروعات السكنية.
  • تحديد إعلان سكن لكل المصريين 9.
  • دفع قيمة جدية الحجز والمصاريف الإدارية المقررة إلكترونياً
  • الضغط على خيار تحميل كراسة الشروط PDF.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 9 الإيجار

وجاءت الأماكن التي سيتم طرح بها الشقق على النحو التالي:

أماكن المحافظات

الشقق المتواجدة في المحافظات تشمل 8384 شقة بمساحة 90 متر و80 وحدة بمساحة 75 متر، في القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف.

كما تتواجد في الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

مصر.. صندوق الإسكان يكشف موعد طرح «سكن لكل المصريين 9»

أماكن الشقق في المدن الجديدة

الإعلان الجديد للإيجار يشهد طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة، بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي:

أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا،

المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 متر (غرفتين وصالة) هي مدن: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9


وحددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على وحدات سكن لكل المصريين 9، وهي:

-الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة في كراسة شروط الطرح التي تحددها وزارة الإسكان.

- عمر المتقدم بين 21 إلى 35 عام في تاريخ نهاية الإعلان.

-عدم أحقية الأسرة في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان.

-سداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد والإجراءات المحددة.

- الطرح مخصص للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار.

- يوجد دعم إيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويختلف وفق الدخل ومساحة الوحدة.

- تأمين الوحدة: 10 آلاف جنيه، ويُرد وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط.

- الحد الأقصى لصافي جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

- مصروفات التسجيل: 350 جنيهًا غير مستردة.

-تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بصحتها ودقتها.

طرح «سكن لكل المصريين 9».. 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

مصاريف حجز شقق الإسكان والتأمين

يتعين على المتقدم دفع 365 جنيهًا كمصروفات للتسجيل، وهي قيمة غير قابلة للاسترداد، ويتم سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

كما يتم دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المناطق التي تتوافر بها الوحدات.

ويُرد مبلغ التأمين بعد انتهاء فترة الإيجار أو عند رفض الطلب، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في كراسة الشروط.

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