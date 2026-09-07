الشقة حتى 100 متر.. أماكن ومساحات وحدات الإيجار سكن لكل المصريين 9

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار الموجه للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والذي يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

يأتي هذا الإعلان تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتنويع البدائل السكنية والحلول التمويلية أمام المواطنين من محدودي الدخل وأسرهم.

المواعيد وآلية التقديم الرسمية

تُجرى عمليات التقديم إلكترونياً حصرياً عبر منصة مصر الرقمية، مقسمة على مرحلتين لتنظيم عملية الحجز:

المرحلة الأولى (لذوي الهمم فقط): تبدأ من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

المرحلة الثانية (لكافة المواطنين بمن فيهم ذوو الهمم): تبدأ من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

أماكن ومساحات الوحدات المطروحة

وتتوزع الوحدات بين المدن الجديدة والقرى والمحافظات لتغطي مختلف أقاليم الجمهورية:

المدن الجديدة (مساحات 75م² و90م²):

وحدات 75م² (غرفتان وصالة): بمدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة).

وحدات 90م² (3 غرف وصالة): بمدن (أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة).

وحدات المحافظات ومبادرة «حياة كريمة» (مساحات 90م² إلى 100م²):

تتواجد في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر).

الشروط المالية ومبلغ الدعم المباشر

وتضمن الإعلان تيسيرات غير مسبوقة لدعم الشريحة المستهدفة:

الدعم الشهري: يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعماً مالياً مباشراً للإيجار يتراوح ويصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى طوال فترة الإيجار المقررة (وفق مساحة الوحدة وصافي دخل المستفيد).

مبلغ التأمين: يُسدد 10,000 جنيه كمبلغ تأمين للوحدة عبر مكاتب البريد المميكنة، وتُسترد بالكامل عند نهاية مدة الإيجار.

مصروفات التسجيل: تُسدد 365 جنيهاً مصروفات إدارية لا تُرد من خلال وسائل الدفع الرقمي على منصة مصر الرقمية.

الشروط العامة للمتقدمين

السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً وألا يتجاوز 35 عاماً بحلول تاريخ نهاية الإعلان.

الحد الأقصى للدخل: ألا يتجاوز صافي جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهرياً.

التعهدات: الالتزام بكافة الشروط وقواعد الضبطية القضائية المنظمة لاستخدام وتأجير وحدات الإسكان الاجتماعي.