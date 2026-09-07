قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادة وثائقية قبل الرحيل.. هاني شنودة يروي رحلته منذ الطفولة حتى أيامه الأخيرة
جنوب لبنان يشتعل.. إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله
الاستثمار المصري في مرحلة جديدة.. تسهيلات للمستثمرين وفرص واعدة في العقارات والسياحة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية
أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل
مصر تدعو للبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي
لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام
التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟
أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الشقة حتى 100 متر.. أماكن ومساحات وحدات الإيجار سكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9
سكن لكل المصريين 9
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار الموجه للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والذي يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

يأتي هذا الإعلان تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتنويع البدائل السكنية والحلول التمويلية أمام المواطنين من محدودي الدخل وأسرهم.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

المواعيد وآلية التقديم الرسمية

تُجرى عمليات التقديم إلكترونياً حصرياً عبر منصة مصر الرقمية، مقسمة على مرحلتين لتنظيم عملية الحجز:

المرحلة الأولى (لذوي الهمم فقط): تبدأ من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

المرحلة الثانية (لكافة المواطنين بمن فيهم ذوو الهمم): تبدأ من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

أماكن ومساحات الوحدات المطروحة

وتتوزع الوحدات بين المدن الجديدة والقرى والمحافظات لتغطي مختلف أقاليم الجمهورية:

المدن الجديدة (مساحات 75م² و90م²):

  • وحدات 75م² (غرفتان وصالة): بمدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة).
  • وحدات 90م² (3 غرف وصالة): بمدن (أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة).
الإسكان الاجتماعي

وحدات المحافظات ومبادرة «حياة كريمة» (مساحات 90م² إلى 100م²):

تتواجد في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر).

الشروط المالية ومبلغ الدعم المباشر

وتضمن الإعلان تيسيرات غير مسبوقة لدعم الشريحة المستهدفة:

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

الدعم الشهري: يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعماً مالياً مباشراً للإيجار يتراوح ويصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى طوال فترة الإيجار المقررة (وفق مساحة الوحدة وصافي دخل المستفيد).

مبلغ التأمين: يُسدد 10,000 جنيه كمبلغ تأمين للوحدة عبر مكاتب البريد المميكنة، وتُسترد بالكامل عند نهاية مدة الإيجار.

مصروفات التسجيل: تُسدد 365 جنيهاً مصروفات إدارية لا تُرد من خلال وسائل الدفع الرقمي على منصة مصر الرقمية.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الشروط العامة للمتقدمين

السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً وألا يتجاوز 35 عاماً بحلول تاريخ نهاية الإعلان.

الحد الأقصى للدخل: ألا يتجاوز صافي جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهرياً.

كيفية تقديم التصالح علي مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي

التعهدات: الالتزام بكافة الشروط وقواعد الضبطية القضائية المنظمة لاستخدام وتأجير وحدات الإسكان الاجتماعي.

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 9 صندوق الإسكان الاجتماعي نظام الإيجار وحدات الإيجار منخفضي الدخل حياة كريمة مواعيد الإيجار أماكن الإيجار الايجار مساحات الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية في جدة

مفتي الجمهورية في جدة: القوامة مسؤولية إصلاحية لحماية الأسرة وليست للإيذاء أو الانتقام

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدًا

هل يشترط قراءة سورة البقرة كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها

سورة البقرة.. هل يشترط قراءتها كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها أم يجوز قراءتها متقطعة؟

بالصور

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد