25 ألف وحدة سكنية.. مواعيد التقديم على شقق الإيجار من الإسكان

​أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، عن فتح باب التقدم لـ 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتيسير حصول الشباب حديثي الزواج على وحدات سكنية.

وقد تم تقسيم مواعيد التقديم بحسب الجهات والطرح والفئات المستهدفة كالتالي:

​مواعيد التقديم لطرح (الإيجار المنتهي بالتملك):

فترة التقديم: يبدأ التقديم اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل.

​آلية التقديم: يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن» وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط لطرح يشمل 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على نحو 26 مدينة جديدة.

​مواعيد التقديم لطرح صندوق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 9):

؛يشمل هذا الطرح 15 ألف وحدة سكنية، وقد قُسمت فترات الحجز وفقًا للفئات المستهدفة كالتالي:

​ذوو الهمم: يبدأ التقديم لهم اعتبارًا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

​كافة المواطنين (متضمنين ذوي الهمم): يبدأ التقديم لباقي المواطنين اعتبارًا من يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

مبادرة «حياة كريمة»

وأشارت الوزيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة من خلال الصندوق تشمل وحدات بالمدن الجديدة، ووحدات بالمحافظات، ووحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بمساحات وقيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، ولا سيما الفئات التي تبحث عن بدائل سكنية مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار

وأوضحت وزيرة الإسكان أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها جهات الوزارة المختلفة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المواطنين.

نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك»

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت فتح باب التقدم أمام المواطنين لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك».

وتشمل الوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، منها نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة، و5 آلاف وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك».

كما يتم طرح 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».