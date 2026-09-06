زيلينسكي: مباحثات مكثفة لمبعوثي واشنطن مع مسئولين أوكرانيين وأوروبيين في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن مبعوثي الرئيس الأمريكي الخاصين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيجريان جولتي مباحثات مكثفة في العاصمة كييف، تجمعهما أولا بالجانب الأوكراني، وتليهما جلسة أخرى مع الشركاء الأوروبيين.

وقال زيلينسكي -حسبما ذكر مكتب الرئاسة الأوكراني- "أعتقد أننا سنحظى بفرصة لإجراء نقاشات موسعة معكم؛ إذ من المتوقع عقد جلسة محادثات أولى معنا، تليها جلسة أخرى مع شركائنا الأوروبيين".

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية وصول الوفد الأمريكي إلى كييف، قائلا: "من بالغ الأهمية أن يصل الوفد إلى هنا.. لقد كنا ننتظر ستيف وجاريد منذ فترة طويلة، ونشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السماح لهما بالحضور، فهذا أمر بالغ الأهمية من حيث التفويض الرسمي ومن الناحية الأمنية أيضا".

ووصل المبعوثان الأمريكيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق اليوم، في ظل سعي الولايات المتحدة لدفع عجلة السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، في وقت سابق، إن هدف أوكرانيا هو أن تكون الزيارة والمحادثات مع الجانب الأمريكي بناءة وموضوعية قدر الإمكان.

وزار المبعوثات الأمريكيان موسكو، أمس السبت، حيث التقيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمر الاجتماع لأكثر من ثلاث ساعات.