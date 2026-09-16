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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل حجز شقق الإيجار 2026.. خطوات التسجيل على مصر الرقمية

مصر الرقمية الاسكان الاجتماعي
مصر الرقمية الاسكان الاجتماعي
رشا عوني

إذا كنت ترغب في حجز شقق الإيجار المطروحة في سكن لكل المصريين 9 الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان وسيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، فعليك أولاً إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية حيث سيتم التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي رسمياً عبر منصة مصر الرقمية بعد طرح كراسة الشروط . 

وتستعد وزارة الإسكان لطرح شقق سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وهو مخصص لفئة محدودي الدخل ، حيث سيتم طرح 15 ألف وحدة سكنية ، ويتم التقديم لها رسمياً عبر منصة مصر الرقمية بعد طرح كراسة الشروط خلال أيام . 

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر الرقمية 2026

منصة مصر الرقمية للتقديم على سكن لكل المصريين 9

منصة مصر الرقمية هي البوابة الإلكترونية التي يمكن من خلالها التقديم على وحدات إعلان “سكن لكل المصريين 9” بنظام الإيجار، ويمكن للراغبين في التقديم على الشقق الدخول إلى منصة بكل سهولة من خلال هذا الرابط: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9 PDF

يمكنك تحميل كراسة شروط مشروع “سكن لكل المصريين 9” بصيغة PDF مباشرة من خلال منصة مصر الرقمية، وفيما يلي نستعرض الخطوات:

  • الدخول على المنصة.
  • اختيار قسم الطروحات أو المشروعات السكنية.
  • تحديد إعلان سكن لكل المصريين 9.
  • دفع قيمة جدية الحجز والمصاريف الإدارية المقررة إلكترونياً
  • الضغط على خيار تحميل كراسة الشروط PDF.
الإسكان: بدء تقديم الطلبات على منصة مصر الرقمية لأصحاب قانون الإيجار القديم | الهيئة الوطنية للإعلام

البيانات المطلوبة قبل التسجيل على منصة مصر الرقمية

يحتاج المتقدم إلى تجهيز بعض البيانات الأساسية قبل البدء في إنشاء الحساب، حتى يتمكن من إتمام التسجيل دون توقف بسبب نقص المعلومات.

وتشمل المتطلبات بطاقة الرقم القومي السارية، ورقم المصنع المدون عليها، بالإضافة إلى رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

ومن المهم مراجعة البيانات المدخلة قبل تأكيد التسجيل، خصوصًا الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، باعتبارهما من البيانات الأساسية المرتبطة بالحساب الإلكتروني على المنصة.

خدمات بوابة مصر الرقمية.. أكثر من 60 خدمة حكومية إلكترونية - الوطن

طريقة إنشاء حساب على مصر الرقمية

-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اضغط على «إنشاء حساب جديد»، من الصفحة الرئيسية.

- أدخِل البيانات المطلوبة: «الرقم القومي، الاسم الأول للأم، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني (اختياري.. ولكن يفضل إضافته».

- سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف بها «كود» مكون من 6 أرقام لتفعيل الحساب.

- أدخل كود التفعيل في الخانة المطلوبة.

- اختر كلمة مرور قوية تحتوي على أرقام وحروف.

- بعد تأكيد البيانات، سيتم إنشاء الحساب بنجاح.

خطوات تنزيل تطبيق مصر الرقمية

يمكن تحميل تطبيق مصر الرقمية من الموبيلات الحديثة وذلك من خلال المتاجر الإلكترونية وفقا لما يلي:

- Google Play لأجهزة أندرويد.

- App Store لأجهزة آيفون.

بعد البحث عن «تطبيق مصر الرقمية» وتحميله، يستطيع أي مواطن الحصول على العديد من الخدمات الرقمية بسرعة وسهولة، ومجانًا.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026


حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين، لضمان إتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستحقة:

المرحلة الأولى: تبدأ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم فقط.
 

المرحلة الثانية: تنطلق يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

شروط التقديم على شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9

حدد الإعلان عددًا من الشروط الأساسية، أبرزها:

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.
  • ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي كافة مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.
  • الالتزام بجميع الشروط والضوابط المحددة في الإعلان وكراسة الشروط.
  • سداد مصروفات التسجيل والتأمين المقررة.
  • استكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات عبر منصة مصر الرقمية خلال المواعيد المحددة.
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