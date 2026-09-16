التاج: مصرتواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا في المنطقة في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على الدور المصري المتواصل في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، إلى جانب العمل على تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية دعمًا للقضية الفلسطينية.

الوحدة الفلسطينية

وأشار القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة إلى أن مصر حرصت على مدار سنوات طويلة على مراعاة المصالح الفلسطينية، والعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية الدور المصري في مختلف مراحل القضية الفلسطينية، باعتبارها طرفًا فاعلًا في الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتعزيز الوحدة الفلسطينية.