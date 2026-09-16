الزمالك يهزم غزل المحلة بهدف قاتل ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد شريف يقود الزمالك للفوز على غزل المحلة

وسجل أحمد شريف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 88، بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وشهد اللقاء ندية بين الفريقين، حيث شكل غزل المحلة خطورة على مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، لكن لاعبيه لم يتمكنوا من استغلال الفرص التي أتيحت لهم.

في المقابل، حاول الزمالك الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض على مدار المباراة، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، نجح أحمد شريف في تسجيلها، ليحسم الفوز لصالح الفريق الأبيض.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاء واحد.

في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 5 جولات.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

مقاعد بدلاء الزمالك

محمد صبحي، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد إبراهيم، أحمد خضري، محمود جهاد، آدم كايد، أحمد شريف، وناصر منسي.