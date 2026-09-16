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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لمدة 7 أشهر.. الأزهر يعلن حاجته لـ 5436 معلمة قرآن من المكلفات بأداء الخدمة العامة

تعليم القرآن
تعليم القرآن
أحمد سعيد

أعلنت الإدارة العامة للموازنة بمشيخة الأزهر، موافقتها على الاستعانة بـ ٥٤٣٦ معلمة قرآن كريم من المكلفات بالخدمة العامة لسد العجز في معلمي القرآن الكريم نظير مكافأة شهرية بمبلغ (۷۰۰) جنيه ولمدة سبعة أشهر فقط في المدة من ٢٠٢٦/١٠/١م وحتى ٢٠٢٧/٤/٣٠م. 

وأشارت إلى عدد من الضوابط ومنها:

أولاً: الأعداد المطلوبة إجمالاً (٥٤٣٦) مكلفة على مستوى الجمهورية، وتفصيلاً كما هو وارد بالكشف المرفق لكل منطقة أزهرية حسب الإحصاءات الرسمية من الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية.

ثانيا: بخصوص المؤهلات المطلوبة: مؤهل عال من جامعة الأزهر الشريف (تخصص شرعي أو عربي).

ثالثا: بخصوص أماكن التوزيع يتم تكليف مديري إدارات شؤون القرآن الكريم بجميع المناطق الأزهرية بتوزيع من يؤدين الخدمة العامة على أماكن قريبة من محل سكنهن داخل الإدارات التعليمية التي يتبعونها شريطة وجود عجز داخل المعهد المكلفين به.

رابعا: بالنسبة للمهام الوظيفية فسوف تكلف كل واحدة منهن بالعمل داخل فصول المرحلة الابتدائية في تحفيظ وتدريس مادة القرآن الكريم وتصحيح الاختبارات الخاصة به.

خامسا: يرجى موافاتنا بأسماء وبيانات المرشحات للعمل على أن تعقد دورة تدريبية لهن قبل استلامهن العمل لتأهيلين للعمل محفظات للقرآن الكريم وتجويده على أن تكون الدورة التدريبية تحت إشراف مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة.

سادساً: من ناحية المقابل المادي فقد تم مخاطبة الإدارة العامة للموازنة وردت بأن المقابل المادي للمكلفات بالعمل في المعاهد الأزهرية مبلغ (۷۰۰) جنيه (سبعمائة جنيه شهرياً لمدة سبعة أشهر فقط أسوة بما تم مع المكلفات في رياض الأطفال وبذات الشروط والضوابط وذلك في ضوء موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

سابعا: بالنسبة للمسئول الذي يتم التنسيق معه هو مدير عام شئون القرآن بقطاع المعاهد في أمر تدريبهن، وإدارة شؤون القرآن الكريم بكل منطقة أزهرية في أمر توزيعهن على أقرب مكان به عجز.

ثامنا: تكليف مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون الاجتماعية (إدارة الخدمة العامة للحصول على بيانات وأعداد الراغبين في تأدية الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية لتدريس مادة القرآن.

الإدارة العامة للموازنة بمشيخة الأزهر مشيخة الأزهر الأزهر معلمة قرآن كريم الأزهر يعلن حاجته لـ 5436 معلمة قرآن

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