لدعم الحجوزات السياحية خلال الشتاء المقبل.. «السياحة والآثار» تطلق حملة ترويجية موسعة بالسوق الفرنسي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية موسعة للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسي، بالتعاون مع منظم الرحلات فرنسي.

حملة ترويجية موسعة

يأتي تنفيذ هذه الحملة بهدف دفع الحجوزات السياحية للمقصد المصري خلال الموسم السياحي الشتوي القادم، وتزامناً مع مشاركة مصر في فعاليات معرض IFTM Top Resa 2026 والذي تُقام فعالياته حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بما يسهم في تعزيز حضور المقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسي والتعريف بصورة أكبر بما يتمتع به من ثراء وتنوع في المنتجات والمقومات والوجهات السياحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنفيذ هذه الحملة الترويجية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز تواجد المقصد المصري في الأسواق السياحية الدولية ومنها السوق الفرنسي، بما يسهم في زيادة الطلب على زيارة المقصد المصري ودفع مزيد من أعداد السائحين الوافدين إليه، مؤكداً على حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بما يدعم جهود الهيئة في الترويج للمقصد المصري.

كما أوضحت ماريان حلمي مسئول السوق الفرنسي بالهيئة أن هذه الحملة تتضمن مجموعة من الأنشطة الترويجية التي يتم تنفيذها خلال حملة رقمية، وأخرى خارجية بالعاصمة الفرنسية باريس، لافتة إلى أنه تم إطلاق الحملة الرقمية خلال شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى شهر أبريل القادم، وتتضمن نشر محتوى دعائي عن المقصد السياحي المصري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول الخاصة بمنظم الرحلات الفرنسي Fram karavel بالإضافة إلى الصفحات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستجرام".

أما الحملة الخارجية فقد تم إطلاقها، أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن تنفيذ إعلانات ترويجية في الشوارع الرئيسية بمدينة باريس وعلى بعض وسائل المواصلات، وفي محيط مقر إقامة معرض IFTM Top Resa 2026، بما يخلق الشغف لزائري المعرض وللشعب الفرنسي للتعرف على المقصد السياحي المصري.

