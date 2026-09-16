هيئة المجتمعات العمرانية: فرص جديدة للمصريين بالخارج لحجز أراضي «بيت الوطن»

كشف أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، عن طرح 15 ألفًا و500 قطعة أرض للمصريين في الخارج، مع زيادة المعروض من الأراضي المتاحة للحجز خلال المرحلة الحالية، بهدف توفير بدائل وخيارات أكبر أمام المواطنين.

وأوضح خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد، أن الطرح الجديد يتضمن 351 قطعة أرض في الحي الرابع بالقاهرة الجديدة، ضمن الجزء المخصص لمشروع «بيت الوطن».

وأكد أن زيادة المعروض من الأراضي تأتي في إطار التوسع في إتاحة الفرص أمام المصريين بالخارج، وتوفير مساحات ومواقع متنوعة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم في الاستثمار وامتلاك الأراضي داخل مصر.