متضررو بيت الوطن 11 يطالبون بمراجعةأسعار الأراضي وتوفير قطع قريبة من العمران

أثار طرح أراضي المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج مطالبات من بعض المتقدمين بمراجعة أسعار الأراضي المطروحة، وتوفير قطع مميزة وقريبة من مناطق العمران والمدن، في ظل اعتراضات على ارتفاع الأسعار ومواقع بعض الأراضي.

مفاجأة بعد طرح كراسة الشروط

قال المهندس محمد عمارة، أحد المتضررين من مشروع بيت الوطن المرحلة «11»، إن المتقدمين لديهم ثقة في الدولة، لكنهم فوجئوا بأسعار وصفها بأنها صادمة بعد طرح كراسة الشروط.

وأضاف عمارة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن المتقدمين دفعوا مبالغ تقترب من مليار دولار قبل طرح كراسة الشروط، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي ارتفعت، بحسب قوله، بنحو 100% عقب صدور الكراسة.

اعتراض على بُعد بعض الأراضي عن العمران

وأوضح أن بعض المناطق المطروحة تقع على مسافات تتراوح بين 10 و15 كيلومترًا من مناطق العمران، معتبرًا أن هذه المناطق قد تحتاج، وفق تقديره، إلى نحو 20 عامًا حتى يصل إليها العمران.

وأكد أن ذلك لا يتناسب مع احتياجات المتقدمين الراغبين في الحصول على أراضٍ مميزة تصلح للسكن والاستثمار.

350 قطعة في التجمع الخامس

وأشار عمارة إلى أن نحو 50% من المتقدمين يرغبون في الحصول على أراضٍ بمنطقة التجمع الخامس، بينما لا يتجاوز عدد القطع المطروحة في المنطقة، بحسب قوله، 350 قطعة أرض.

مطالب بزيادة الأراضي المميزة وإعادة النظر في الأسعار

وطالب بتوفير أراضٍ مميزة في مناطق مأهولة وقريبة من المدن والعمران، إلى جانب إعادة النظر في أسعار قطع الأراضي المطروحة.

كما طالب بوضع آلية سريعة تتيح استرداد المبالغ المدفوعة للراغبين في التراجع عن الشراء.

بيت الوطن ومطالب المصريين بالخارج

وأشار عمارة إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها يقترب من مليار دولار، معتبرًا أن استمرار المشروع يمكن أن يسهم في دخول مبالغ أكبر إلى مصر من أبنائها في الخارج، وقد تصل، بحسب تقديره، إلى نحو 4 مليارات دولار.