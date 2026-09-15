مطالب عاجلة من أحد المتضررين من مشروع "بيت الوطن 11" بعد طرح كراسة الشروط

طالب المهندس محمد عمارة، أحد المتضررين من مشروع بيت الوطن المرحلة "11"، بمراجعة أسعار الأراضي المطروحة وتوفير قطع مميزة وقريبة من مناطق العمران والمدن، مؤكدا أن المتقدمين لديهم ثقة في الدولة، لكنهم فوجئوا بأسعار وصفها بأنها صادمة بعد طرح كراسة الشروط.



وقال "عمارة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن المتقدمين دفعوا مبالغ تقترب من مليار دولار قبل طرح كراسة الشروط، إلا أنهم فوجئوا عقب صدورها بارتفاع أسعار الأراضي بنحو 100%، إلى جانب طرح مناطق بعيدة عن العمران بنحو 10 إلى 15 كيلومترا.

وأضاف أن هذه المناطق تحتاج، وفقا لتقديره، إلى نحو 20 عاما حتى يصل إليها العمران، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على أراض مميزة تصلح للسكن والاستثمار.

وأوضح أن نحو 50% من المتقدمين يرغبون في الحصول على أراض بمنطقة التجمع الخامس، مشيرا إلى أن المطروح في المنطقة لا يتجاوز 350 قطعة أرض.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها يقترب من مليار دولار، معتبرا أن استمرار المشروع يمكن أن يسهم في دخول مبالغ أكبر إلى مصر من أبنائها في الخارج، وقد تصل، بحسب تقديره، إلى نحو 4 مليارات دولار.

وطالب بتوفير أراض مميزة في مناطق مأهولة وقريبة من المدن والعمران، إلى جانب إعادة النظر في أسعار قطع الأراضي، ووضع آلية سريعة تتيح استرداد المبالغ المدفوعة للراغبين في التراجع عن الشراء.