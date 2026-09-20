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الطقس اليوم.. تراجع جديد في درجات الحرارة وأمطار على عدة محافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. تراجع جديد في درجات الحرارة وأمطار على عدة محافظات

الطقس اليوم
الطقس اليوم
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، أجواءً معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة خلال الساعات الأولى من الصباح، تتحول إلى حارة ورطبة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع حلول ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية ونشاط الرياح، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد 20 سبتمبر

تشهد درجات الحرارة تفاوتًا بين المناطق، مع تسجيل القاهرة الكبرى 32 درجة للعظمى، بينما ترتفع بشكل واضح على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

وتوضح درجات الحرارة استمرار الأجواء الأكثر حرارة على المناطق الجنوبية، بينما تكون الأجواء أقل حرارة نسبيًا على السواحل الشمالية.

الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى اليوم أجواءً حارة ورطبة خلال ساعات النهار، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 32 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 34 درجة.

ومن المتوقع أيضًا ظهور شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، خاصة خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

كما قد تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

شبورة مائية صباح الأحد

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ظهور الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

الطقس اليوم في مصر

وتتكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، لذلك تتطلب القيادة على الطرق المتأثرة مزيدًا من الحذر والالتزام بالسرعات المناسبة.

فرص سقوط أمطار 

تشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من:

  • جنوب الوجه البحري.
  • القاهرة الكبرى.
  • مدن القناة.
  • جنوب محافظة البحر الأحمر.
  • مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وقد تصاحب هذه السحب فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبًا.

ولا تعني فرص الأمطار المتوقعة وجود حالة جوية ممطرة على نطاق واسع، وإنما تظل الاحتمالات محدودة ومتفرقة وفق المناطق والفترات الزمنية.

نشاط الرياح وأثره على الأجواء

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة.

وتعمل هذه الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بدرجات الحرارة بعد انكسار حدة حرارة النهار.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس ليلًا

تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الاعتدال مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء البلاد.

وتساعد حركة الرياح على تحسين الأجواء في بعض المناطق المكشوفة خلال المساء، بينما تظل الرطوبة عاملًا مؤثرًا في الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

الطقس اليوم

نصائح مهمة مع طقس الأحد

ومع توقع ظهور الشبورة المائية في الصباح، ونشاط الرياح على عدد من المناطق، يفضل مراعاة عدد من الإرشادات العملية، خاصة بالنسبة لقائدي السيارات.

ومن أبرزها:

  • القيادة بحذر خلال فترة الشبورة المائية.
  • خفض السرعة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.
  • ترك مسافة أمان كافية بين السيارات.
  • تجنب القيادة بسرعات مرتفعة في الساعات الأولى من الصباح.
  • الانتباه لاحتمال إثارة الرمال والأتربة في جنوب الصعيد والوادي الجديد.
  • متابعة تحديثات هيئة الأرصاد عند السفر لمسافات طويلة.

وتشير توقعات الطقس اليوم  إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع شدة الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تتراجع درجات الحرارة نسبيًا خلال الليل.

وبشكل عام، يشهد يوم الأحد 20 سبتمبر أجواءً صيفية حارة ورطبة، مع درجات حرارة تصل إلى 32 درجة في القاهرة الكبرى و39 درجة في جنوب الصعيد، إلى جانب شبورة مائية صباحًا ورياح نشطة وفرص محدودة لأمطار خفيفة على بعض المناطق.

 

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