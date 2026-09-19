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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال آخر 72 ساعة من الصيف.. انخفاض درجات الحرارة مستمر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب نهاية فصل الصيف يوم 22 سبتمبر، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، في تغير وصفته التوقعات بأنه يخالف ما كان متوقعًا خلال هذه الفترة من العام. 

طقس معتدل على أغلب الأنحاء

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال الساعات الأولى من الصباح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

وفي المقابل، تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل درجات الحرارة ليلًا إلى الاعتدال مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب المناطق. 

شبورة مائية وتحذير من انخفاض الرؤية

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية على عدد من المناطق، خاصة شمال البلاد ومدن القناة وشمال سيناء والوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا بالقرب من المسطحات الخضراء والمائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات المبكرة من الصباح. 

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، أوضحت هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط يكون معتدلًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر ونصف ومترين، ورياح شمالية غربية.

ويكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، إلى جانب رياح شمالية غربية.

كما يشهد خليج السويس حالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، ورياح شمالية غربية. 

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 32 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 34 درجة، وتبلغ الصغرى 22 درجة.

وفي الإسكندرية، تسجل العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 21 درجة.

أما شرم الشيخ والغردقة فتسجل كل منهما 35 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة، بينما تصل العظمى في مرسى علم وشلاتين إلى 36 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تصل درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة، حيث تسجل قنا والأقصر 39 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 40 درجة والمحسوسة إلى 41 درجة.

وتسجل أبو سمبل أعلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث تصل العظمى إلى 41 درجة والمحسوسة إلى 42 درجة

طقس نهاية الصيف

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، مع بقاء الارتفاع في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، إلى جانب استمرار فرص تكون الشبورة المائية في عدد من المناطق خلال فترات الصباح. 

الطقس الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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