وزير الطيران يكشف خطة طرح مطار الغردقة أمام 7 شركات وتحالفات عالمية

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تفاصيل خطة الدولة لتطوير وإدارة المطارات المصرية، مؤكدًا أن عملية تطوير المطارات تقوم على عدة أضلاع رئيسية تشمل التشغيل والإدارة والتنفيذ والتمويل.

أعمال البناء والتشطيبات

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إدارة وتشغيل المطارات يمكن أن تتم من خلال شركات متخصصة ذات خبرات عالمية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية في أعمال البناء والتشطيبات وعمليات التشغيل، فضلًا عن وجود جانب خاص بالتمويل.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الخاصة بطرح عدد من مشروعات المطارات أمام المستثمرين والشركات المتخصصة.

وأضاف أن مشروع تطوير مطار الغردقة يأتي ضمن هذه المشروعات، موضحًا أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن عدد من التحالفات المتقدمة، قبل الوصول إلى قائمة مختصرة تضم 7 شركات؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح.

وأكد وزير الطيران أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال مراحل الإعداد والطرح الخاصة بالمشروع، بما يضمن الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات، مع الحفاظ على دور الشركات المصرية في أعمال التنفيذ والتطوير.



تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة

وشدد على أن توجه الدولة نحو تطوير وإدارة المطارات يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يتواكب مع النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة خلال الفترة المقبلة.